MLB》小史先發投不滿5局 退場後竟和薛哲吵架（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國民下半季首戰以5：8不敵勇士，歸隊首戰投不滿5局的「小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）承擔敗投，退場時與老大哥薛哲（Max Scherzer）起爭執，場面一度相當緊張。

小史上月因右肩發炎進入傷兵名單，相隔一個月重返先發輪值，主場登板主投下半季首戰，5局上2出局被敲安打後被換下場，獲球迷起立致意，薛哲在場邊等著小史，還拍了拍小史的背，小史坐下後跟薛哲越講越激動，隨後起身走進休息室，薛哲也跟著進去。

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賽後無人透露兩人的爭執內容，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）僅說兩人都是競爭心非常強烈的球員，與球員在辦公室談了15分鐘很有收獲，「球員間彼此要求很高，球季還長著，他們也都懂，我們已經談過了，我不想因為這件事搞得晚上睡不好，這是個很棒的對話，我話就說到這，一切都沒事。」

對於兩人今天在場邊的激烈互動，總教練馬丁尼茲表示並不擔心，「就我看來，他們坐在那，兩個人好勝心都很強，所以越講火氣越大，然後事情就發生了，明天他們應該會擁抱彼此，照舊打鬧、互開玩笑，事情就過去了。」薛哲賽後並未接受訪問，小史則是拒絕解釋當時狀況。

小史歸隊首戰投不滿5局吞敗，退場後與薛哲起爭執。（美聯社）