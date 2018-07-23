MLB》超過12名球探盯場 亞契飆本季最多13K（影音）

〔體育中心／綜合報導〕光芒今在9局下猛攻5分，以6：4逆轉馬林魚，年輕王牌亞契（Chris Archer）6局責失3分完成優質先發，飆出本季個人最多13次三振，賽後坦言想過可能被交易，但選擇專注投球表現。

29歲的亞契是當今交易熱門，未來3季合約總價僅2750萬美元（約新台幣8.25億），成為多隊補強先發首選，今天主場對馬林魚的比賽，至少12位球探在本壘後方看球，包括響尾蛇、道奇、勇士、印地安人和洋基等隊，都派人到場緊盯亞契。

請繼續往下閱讀...

亞契開賽登板氣勢如虹，僅用15球讓3位打者全遭三振，但2局上1出局後遭遇亂流，連挨2安後投出觸身保送，被對手攻佔滿壘，馬林魚連敲2安、光芒失誤，讓馬林魚取得4：0領先，亞契接著飆出三振，再製造滾地球出局，止住失分危機。

多名球探場邊緊盯，亞契飆出本季最多13K。（USA TODAY Sports）

度過第2局亂流，亞契找回飆K身手，3到6局狂飆9次三振，雖因安打、隊友守備失誤，被對手2度攻佔得點圈，但亞契都沒有再掉任何分數，用101球投完6局退場休息，隊友在9局下絕地大反攻，擊出再見滿貫砲以6：4逆轉，亞契無關勝敗。

由於731大限即將到來，成為交易熱門的亞契，知道今天有可能是自己最後一次穿著光芒球衣出賽，賽後受訪時坦言，心裡的確有閃過被交易的可能性，但不想花太多時間，去擔心還沒發生的事，「我只想專注在球場上，離交易截止日還有1週，我還有一場先發，所以我現在只會專心休息，準備5天內登板。」

亞契選擇專注當下，不去多想被交易的可能性。（法新社）