中職本土投手遭打爆 兄弟外籍投教點出三大關鍵

中信兄弟投手教練伯納。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕近年來，中職本土投手防禦率飆高，幾乎被打趴在地上，中信兄弟外籍投手教練伯納（Scott Budner）具豐富美職小聯盟教練資歷，他認為，台灣投手態度過於被動、軟弱，必須要改變想法才行。

翻閱數據，2016年中職土投防禦率高達6.39，為歷年最差數據，去年5.46，今年再降至5.34，但防禦率依舊偏高。

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今年初伯納抵台，他表示，台灣投手天分和資質都很好，他們有能力，但態度過於被動、軟弱，很少丟內角近身球或攻擊性的球路，首要必須改變想法，要拿出更強烈態度去投球，勇於挑戰打者。

伯納說，「台灣投手都是好人，他告訴中信兄弟選手，一旦站上投手丘，就要當最惡劣、兇狠的人，不管打者是不是你的朋友，照樣全力攻擊，直到現在收到我們教練團想要的成果。」

從開季到5月31日，中信兄弟本土投手防禦率高達6.38，6月1日至今兄弟土投防禦率僅4.10，成長幅度明顯。兄弟總教練史耐德認為，經過伯納和葉明煌教練半季調教，現在兄弟本土投手已展現出不一樣的態度。

這幾年中職本土投手普遍被打爆，伯納認為關鍵還有兩個，其一是球太「彈」，其二是主審好球帶太小。

伯納進一步表示，今年中職比賽用球恢復係數比美職還高，也就是說彈性較好，很多內野手應該可以防守到的球，都直接竄出去形成安打，好球帶也比其他國家職棒小，各方面感覺都偏向打者，這也讓中職成為打者聯盟，要成為好投手相對比較難，他強調，「在全世界沒看到像中職有這麼多打擊率高的打者，有人3成多、甚至有人到4成，球和好球帶影響很大。」