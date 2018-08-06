MLB》遭紅襪橫掃最大戰犯 洋基新秀被罵翻

安杜哈爾今天發生兩次失誤，其中一次還導致洋基被追平。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕今天基襪大戰，洋基第九局遭到逆轉，最後在第十局被紅襪敲出再見安打慘遭四戰橫掃，許多網友直指新秀三壘安杜哈爾（Miguel Andujar）是這場比賽最大的戰犯。

安杜哈爾今天先是在田中將大被敲出全壘打之後，發生一次兩個壘包的失誤，這個失誤讓田中無法投完5局便被教練換下場，在下場時田中表情十分失落，因為今天他的狀況非常不錯，主投4.2局被敲出6支安打，送出9次三振。

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而安杜哈爾第二次的失誤，是發生在最要命的九局下半，當時在一、二壘有跑者的情況下，柏格茲（Xander Bogaerts）擊出三壘滾地球，眼看就要收下最後一個出局數結束比賽，安杜哈爾卻不選擇踩三壘，改傳往一壘，更慘的是他還傳出一個彈跳，讓一壘手柏德（Greg Bird）沒能順利完成守備。

這兩個失誤讓網友在網路上怒譙安杜哈爾， 「戰犯就安杜哈爾 一堆垃圾失誤 整季不知道多少次了」「他已經有頓一拍了 但還是傳彈跳...」、「三壘真的爛的有剩...輸不意外」「季後把馬查多簽來守3B吧 安杜哈爾真夠戳的」「三壘真的爛的有剩...輸不意外」。