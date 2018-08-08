MLB》懷特八局兩分砲 太空人2：1再度逆轉巨人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕近況火熱的太空人，靠著第八局懷特（Tyler White）轟出的兩分砲，終場2：1再次擊倒巨人。

昨日太空人才靠著岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）九局的三分砲3：1逆轉巨人，今再度逆轉比賽，賞給巨人近五戰的第四敗。

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太空人總教練辛奇（A.J. Hinch）說：「要在第八局、第九局贏下比賽並不容易。我們似乎對於賽事尾端逆轉比賽上癮了，不過每天都是不同的人做到。」近八場比賽太空人砲火兇猛，共敲出13轟，另外他們近七戰六勝。

巨人首先在第二局領先一分，但第八局先是岡薩雷茲敲二壘安上壘，再來由今天的主角懷特轟逆轉比賽的全壘打，太空人連得兩分逆轉巨人。「當下我只想敲出一支好的安打，不過看到球飛到空中並出場外。這是個美好的瞬間。」懷特說。

巨人先發邦賈納（Madison Bumgarner）今再度展現太空人殺手的氣勢，無奈牛棚放火，未能拿下勝投。他今天登板七局飆7K、被敲5安、3保送無失分。生涯六次先發對上太空人以2.08的防禦率拿下4勝1敗。巨人總教練波契（Bruce Bochy）惋惜地說：「當你有這麼好的投球表現卻還是輸球真的很難受。」

太空人先發凱可（Dallas Keuchel）相較之下表現普普，先發六局投5K、被敲3安、失1分、2保送。不過牛棚給力，中繼史密斯（Joe Smith）第七局連續三振兩名打者拿下勝投；終結者朗登（Hector Rondon）九局上陣無失分，本季16次救援機會拿下13次救援點。

懷特今敲致勝兩分砲。（美聯社）

邦賈納優質好投仍未能得勝。（法新社）