MLB》大谷適時一擊縮小比分差 天使主場仍飲恨苦吞連敗

大谷8下敲出適時一擊，助球隊縮小比分差距，但天使後繼無力，仍不敵運動家。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使與運動家3連戰第2戰，大谷翔平前面4打數雖然沒有安打出現，但第5次上來打擊把握機會，敲出適時一擊，送回2分打點，縮小比分差距，可惜接下來隊友都沒能再有任何攻勢，最終天使在主場以7：8不敵運動家，吞下2連敗。

天使先發柯爾（Taylor Cole）首局就遇亂流，不但單局就出現2次觸身球、被敲出3支安打，還發生捕逸，讓運動家一局上就灌進3分先馳得點。雖然天使卡胡（Kole Calhoun）在一局下敲二壘安打加上對方捕逸先追回1分，三局下再敲出3安將兩隊比數追平。

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但是四局上運動家攻勢再起，查普曼（Matt Chapman）高飛犧牲打、勞瑞（Jed Lowrie）也開轟2分砲，吃下4分大局，五局上靠兩支串連安打再下一城，天使在五、六局雖然又追回2分，不過接下來卻遭運動家牛棚壓制。

八局下兩出局後，卡胡先選到保送上壘，阿普頓（Justin Upton）敲出二壘安打，前面4次上來打擊都繳白卷的大谷翔平，此時敲出適時安打，將壘上兩名跑者通通送回家，讓兩隊分數差距僅剩1分之差，可惜下棒普侯斯（Albert Pujols）擊出滾地球結束天使反撲攻勢。運動家不敢大意，九下推出終結者崔南（Blake Treinen）連飆3K順利關門，終場就以8：7險勝天使。

大谷翔平此戰5打數1安打，打擊率略降為0.271，大谷首打席遭三振，二局下則敲出滾地球遭刺殺，接下來兩個打席也都吞K，不過仍把握住最後一次機會，敲出適時安，打回2分打點，可惜最後隊友無法延續攻勢，天使也在主場飲恨。

大谷翔平。（USA TODAY Sports）