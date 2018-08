威廉森。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕18歲的杜克大學1年級生威廉森(Zion Williamson)6尺6吋的身高,體重達285磅,但他卻能從罰球線起跳灌籃,勁爆的運動能力,這一飛身灌籃徹底轟炸籃框,也陣驚了全世界!

一般球員要完成罰球線起跳灌籃就不是件簡單的事,威廉森體重約129公斤,如果將他與NBA球員比較,他的體重只僅次於馬里亞諾維(Boban Marjanovic)的290磅、約132公斤,如此龐大身形卻完成近乎不可能任務,讓在場的所有人驚呼聲連連。

And so can @ZionW32 ... crazy .... pic.twitter.com/SUj6OM7xRc