中職》中信兄弟宣布再簽3新秀 季中選8人搞定7人

高宇杰以簽約金380萬，激勵獎金100萬，月薪8萬加盟。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今年度季中選秀選入8位新秀，球團今天宣布簽下第二輪選中的捕手高宇杰，以及內野手江坤宇（第三輪）和王政順（第六輪），並公布合約內容。另外第八輪選中的投手吳俊杰決定回開南大學就讀。



中信兄弟今天宣布，第二輪選入的高宇杰，出身台東，來自國體，為世界大學棒球賽台灣隊主戰捕手，以簽約金380萬，激勵獎金100萬，月薪8萬加盟。從小就是象迷的高宇杰，最期待能和前輩「恰恰」彭政閔一同在場上奮戰。

第3輪平鎮高中江坤宇拜會領隊劉志威和總教練史奈德。（資料照，記者廖耀東攝）



中信兄弟第三輪選入的江坤宇為平鎮高中隊長，也是選秀中被譽為本屆最好的游擊手，以簽約金340萬，激勵獎金80萬，月薪6萬加盟，高中生保障合約至2021年。江坤宇小學時期曾參加過球隊舉辦的夏令營，而今如願加入中信兄弟，球團也對江坤宇給予高評價，是未來的內野手接班人。

內野手王政順是張志豪的表弟。（資料照，記者廖耀東攝）

第六輪選入的王政順，出身台東，來自國體，擔任世界大學棒球賽台灣隊中心打者，以簽約金160萬，激勵獎金70萬，月薪7萬加盟。王政順很開心能與表哥張志豪同隊，也期盼自己能成為像張志豪一樣優秀的球員。



另外，第八輪的吳俊杰決定回開南大學繼續完成學業，吳俊杰表示對球團的感謝，中信球團也給予祝福。