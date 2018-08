〔體育中心/綜合報導〕加拿大新星沙波亞洛夫(Denis Shapovalov)在辛辛那提大師賽止步16強,不過,他在比賽中示意讓原本站著為他撐傘的球僮坐在他旁邊,兩人還一起聊天,此貼心之舉讓網友大力稱讚,紛紛想起喬科維奇(Novak Djokovic)過往的暖男行徑。

19歲的沙波亞洛夫對上羅尼奇(Milos Raonic)以6(6):7、4:6告負,但善待球僮的舉動讓球迷相當印象深刻,「他或許輸掉比賽,但他贏得了大家的心」、「很開心看到如此暖心的舉動」、「太貼心了」。





A rainy day. But a special day for this ball boy...@denis_shapo #CincyTennis pic.twitter.com/68WoPxhSMe