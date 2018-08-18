NBA》分享詹皇暖心舉動 「愛神」：他的支持很重要

詹姆斯與洛夫。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕騎士明星前鋒「愛神」洛夫（Kevin Love）今年3月初發表了長篇專文，講述了自己患有恐慌症的秘密，並呼籲人們應該要勇敢尋求協助，當時前隊友「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也在推特上表達對他的支持，洛夫日前在受訪時也分享了一次在球隊大巴上「詹皇」對他的暖心小舉動。

無論球場表現多麼神勇，球星仍是擁有凡人情感的血肉之軀，繼暴龍明星後衛德羅森（DeMar DeRozan）時坦言多年來與焦慮與憂鬱症奮戰後，洛夫今年3月在《球星看台》發表長文，講述了自己和恐慌症的奮鬥歷程，希望能藉此呼籲人們應該要面對自己的心魔，要勇敢尋求協助，而他也收到非常多很棒的迴響，「詹皇」詹姆斯也是其中之一。

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而更令洛夫感動的是，在文章發表後，有天在球隊大巴上，詹姆斯為他做了一件非常有意義的事​​。

「那對我來說是很特別的一刻，那時候我們都坐在車尾，他（詹姆斯）說『嘿，你有時間嗎？』他先攔下我，然後握了我的手，看著我的眼睛對我說『你今天幫助了很多人，這很重要』。」洛夫在節目中對主持人達利（Carson Daly）說道。

洛夫表示，詹姆斯的這個舉動讓他非常感動，因為詹姆斯不僅是世界上最好的運動員、最棒的籃球選手，而且能有詹姆斯的支持，對他來說是一件非常重要的事。

詹姆斯的暖心小舉動令洛夫難忘。（資料照，今日美國）