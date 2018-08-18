中職》富邦新洋投喬登二軍首亮相 7局無失分收服統一

富邦新洋投喬登。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將找來的大聯盟等級新洋投喬登（Taylor Jordan），今天在二軍初亮相就繳出7局無失分好投，加上王正棠在5局下關鍵安打攻下1分，最終富邦二軍以1：0完封統一，喬登拿下勝投。

富邦新洋投喬登2013到2015年曾效力MLB華盛頓國民，總計出賽18場，繳出1勝8敗、防禦率4.48的成績，喬登上週日已抵台，今天在二軍出賽面對統一，只被敲出4支安打，沒有任何失分，另送出4次三振、1四壞，預計最快下週在一軍亮相。

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富邦新洋投喬登今天在二軍比賽先發投球，7局僅被敲4安無失分。（記者黃志源攝）

富邦新洋投喬登今天在二軍比賽先發投球，7局僅被敲4安無失分。（記者黃志源攝）

喬登好投徹底封鎖對手打線，前7局讓統一僅有零星攻勢未能越雷池一步，後援投手林政賢和林克謙也都有好表現，兩人各投1局，分別只被敲1安、沒有任何失分。

統一投手潘威倫今天再度於二軍比賽投球，主投3局未失分。（記者黃志源攝）

統一投手潘威倫最快球速在２局下所投出１３８公里，最慢則在１局下的８６公里。（記者黃志源攝）

統一投手潘威倫最快球速在２局下所投出１３８公里，最慢則在１局下的８６公里。（記者黃志源攝）

統一由潘威倫掛帥先發，今天是他復出後第2場比賽，總計3局被敲4安無失分，另有1次三振，最快球速為138公里，此戰統一啟動投手車輪戰，一共動用6名投手，林航5局下被王正棠敲出致勝安，終場統一1分之差落敗，林航承擔敗投。

富邦新洋投喬登今天在二軍比賽先發投球，7局僅被敲4安無失分。（記者黃志源攝）

富邦二軍王正棠在５局下擊出１分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

富邦二軍勝統一二軍。（記者黃志源攝）

統一二軍投手林航中繼投球失１分吞敗投。（記者黃志源攝）

統一潘武雄因傷在二軍休養。（記者黃志源攝）

統一選手熱身（記者黃志源攝）

富邦選手熱身（記者黃志源攝）