亞運》日本男籃4球員尋歡細節曝光 自家網友怒轟「丟臉」

除了最右邊的謝亞佛幸樹外，照片中的其他4人（橋本拓哉、今村佳太、佐藤卓磨、永吉佑也）全遭除名遣返。（取自今村佳太IG）

〔體育中心／綜合報導〕日本國家男籃昨夜被爆出有4名成員，穿著國家隊制服，深夜在雅加達紅燈區尋歡作樂，日本代表團團長山下泰裕今天上午召開記者會說明道歉，並即刻開除違規成員，並將他們遣送回國，而4名球員的尋歡細節以隨之曝光，消息一出日本網友也罵聲不斷。

此次開除的選手幾乎都是來自日本職業籃球聯盟B聯賽（B‧LEAGUE）的成員，包括23歲的橋本拓哉、22歲的今村佳太、23歲的佐藤卓磨以及27歲永吉佑也。

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而根據日本《朝日新聞》報導，這4名球員在16號日對卡達比賽結束後，大概在當地晚間10點外出用餐離開運選手村，他們身穿著穿著有「JAPAN」字樣的官方隊服，雖後也在專門為日本旅客服務的「皮條客」中介下，各自帶著女性前往酒店，直到17日凌晨才返回選手村。

而日本亞運代表團團長山下泰裕稍早在記者會上為球員外出尋歡一事公開致歉： 「非常遺憾，日本代表選手團中有人違反選手行為規範，他們辜負了各位國民的期待，十分抱歉！」

雖然山下泰裕接著表示，如果要求整支球隊都因為這違規的4人，得負連帶責任或停止參賽相當不合理，因此剩下的8名球員，仍會繼續代表日本男籃在亞運奮鬥。

日本亞運代表團團長山下泰裕稍早在記者會上為球員外出尋歡一事公開致歉。（法新社）

不過日本網友得知消息後，仍毫不留情的怒轟自家球隊「別開玩笑了！這已經是整個大會（亞運會）的恥辱了，整支團隊都有問題，把隊伍要解散回國算了！」

而尋歡成員之一佐藤卓磨的個人社群媒體，也湧進大批日本網友留言痛批，「作為日本代表去印尼買春算什麼？你是用我們的稅金去玩嗎？」、「作為日本國民感到丟臉」、「那種事至少你想做也該私人時間才去做吧！」、「之前明明很喜歡你，現在卻覺得有點噁心...」