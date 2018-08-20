亞運棒球》姜建銘談遞補參賽：像9下2出局比賽才開始

姜建銘暌違12年再度參加亞運。（記者王藝菘攝）

〔記者吳清正／台北報導〕姜建銘暌違12年再度參加亞運，身份從主力先發投手變成第3棒中心打者，談到遞補進台灣隊的過程，姜建銘表示，感覺就像9局下半2出局比賽才開始。

姜建銘遞補因手傷退出的統一獅蘇智傑，台灣隊總教練許順益指出，當初球員名單決選時，因為姜建銘手腕有傷，不得不割愛，但是捷克移訓時傷勢復元，哈連盃擔任第3棒表現非常出色，他經驗豐富，有打者也有投手的經驗，對於場上任何狀況對應非常迅速。

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姜建銘表示，當初沒有入選台灣隊有些失落，但是家人、朋友都鼓勵他不要太早放棄，所以仍持續把自己準備好，結果在最後一刻遞補進台灣隊，感覺就像9局下半2出局比賽才開始，只要比賽還沒有結束，什麼事都可能發生。

姜建銘表示，棒球生涯有過風光的時候，但是也有不好的回憶，甚至棄投從打，經過這麼多波折，還能再找到自己的一片天，並且再度參加亞運，沒想到人生真的可以有這麼大的轉折。

姜建銘表示，以前當投手就是要想辦法「玩弄」打者，現在當打者也要有被玩弄的心理準備，因為當過投手和捕手，對於投捕之間的想法比較能掌握，有助於破解他們的「玩弄」，想辦法用任何方式去幫助球隊。

姜建銘暌違12年再度參加亞運，主力先發投手變成第3棒中心打者。（記者王藝菘攝）