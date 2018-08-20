亞運》跆拳道女子53公斤 蘇柏亞踢爆南韓摘台灣第3金

蘇柏亞贏南韓踢下金牌，開心高舉雙手。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕跆拳道對打項目今開戰，女子53公斤級蘇柏亞一路過關斬將，決賽碰上南韓強敵河敏雅，蘇柏亞開賽就主宰戰局，強悍的攻勢讓對手無力招架，終場29：10大勝南韓，摘下金牌。也是台灣本屆亞運的第三金。

決賽第一回合，蘇柏亞攻勢猛烈，包括兩次中端攻擊成功在內，連拿6分，首回合就取得6：2領先。

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第二回合，陷入落後的河敏雅亟欲搶攻，反而漏洞百出，蘇柏亞利用近身正拳，拿下4分，加上5次中端攻擊成功，單回合爆量灌進16分，奠定勝基。

第三回合，蘇柏亞沉著應戰，此回合再踢下7分，只失掉4分，勝差逐漸擴大，最終順利封后。

跆拳道女子53公斤級蘇柏亞贏南韓踢下金牌。（特派記者陳志曲攝）



跆拳道女子53公斤級蘇柏亞贏南韓踢下金牌。（特派記者陳志曲攝）

跆拳道女子53公斤級蘇柏亞贏南韓踢下金牌，賽後高舉雙手慶祝。（特派記者陳志曲攝）

跆拳道女子53公斤級蘇柏亞贏南韓踢下金牌，喜悅之情一覽無疑。（特派記者陳志曲攝）

蘇柏亞贏南韓踢下金牌，十分感動。（特派記者陳志曲攝）

跆拳道女子53公斤級蘇柏亞踢下金牌。（特派記者陳志曲攝）

蘇柏亞慶祝踢下金牌。（特派記者陳志曲攝）

