NBA》4年前為何「吹耳」詹皇？ 史岱芬森全招了

史岱芬森當年的「吹耳」舉動引發軒然大波。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕史岱芬森（Lance Stephenson）季後與湖人簽1年約，下季將與詹姆斯（LeBron James）當隊友，近日受訪時暢言，當年之所以會在詹姆斯耳邊吹氣，就是為了逼瘋詹姆斯。

2014年東部冠軍戰G5，當時效力溜馬的史岱芬森，在比賽中對著詹姆斯的耳朵吹氣，試圖讓詹姆斯分心，以3勝1敗聽牌系列賽的熱火，該役以90：93輸球，陷入犯規麻煩的詹姆斯只拿7分4助攻，被逼出G6的熱火，最終仍以4：1晉級總冠軍戰。

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憶起4年前的「吹耳」事件，史岱芬森表示，他並不後悔當初的決定，但有時候想起來，也會不禁自問：「我幹嘛要那麼做？是什麼讓我這麼做？」，史岱芬森也說，當時他無所不用其極，就是要逼瘋詹姆斯。

「我真的就是想試著逼瘋他，真的很想贏得比賽，想讓他無法專注，我嘗試了所有方法。」史岱芬森形容，「當你對著某人、做某件事，但他卻沒反應時，你會持續嘗試、用力嘗試，我當時就是找方法。」

如今要跟詹姆斯當隊友，史岱芬森說：「詹姆斯是個很棒的球員，我當時用盡所有方法，要讓他感到灰心受挫，現在要試著跟詹姆斯當朋友了，這會有點不太一樣。」

史岱芬森下季將與詹姆斯當隊友。（資料照，美聯社）