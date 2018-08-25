亞運棒球》機會留給不自棄的人 再戰亞運姜建銘感觸很深

12年前打亞運還是主戰投手的姜建銘，如今站上打擊區。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球台灣隊第3棒姜建銘，12年前打亞運還是主戰投手，步下投手丘，站上打擊區，12年後他再度踏上亞運征程，昨天姜建銘在雅加達國際棒球場練球，他說，「感觸滿深的。」

姜建銘成名很早，在榮工體系的強恕中學打球時，是陣中超級王牌投手，2003年金龍旗青棒賽，他4天連續3場完投，包括連兩場完封，27局投了339球，加上剛結束不久的高中棒球聯賽，不到兩個月狂投89局，堪稱「鐵人」。

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2005年姜建銘加盟日本職棒讀賣巨人，簽約金8000萬日圓，隔年攀上生涯顛峰，他在日職一軍出賽10場其中8場先發，拿下3勝2敗、防禦率1.81，季末巨人監督原辰德將象徵王牌投手的17號球衣交給他，同年杜哈亞運姜建銘對南韓後援4局失1分成功守成，對日本擔任先發投手，成為台灣隊亞運奪金大功臣。

無奈2007年姜建銘逐漸走下坡，該季戰績2勝4敗、防禦率5.18，隔年球季結束遭解約，返國效力興農牛，期間因肩膀不舒服改練側投，成效不佳，在興農兩年1勝難求，防禦率4.66，2010年球季結束遭釋出，職棒生涯告終，這一年，他才25歲。

離開職棒圈，姜建銘轉行賣珠寶，在球場重跌一跤，原本鐵了心不再打球，他從小信仰宗教「創價學會」，有一次日本創價大學來台與文化大學進行交流賽，會說日語的姜建銘擔任隨隊翻譯6天，看到創價大學球員在場上奮戰的態度，深受感動，他說，「我是很容易被感動的人，看到創價球員打球態度，讓我重拾對棒球的熱情，決定回到球場。」

萬事起頭難，姜建銘曾逃離球場1年半，如今重拾手套，他先跟著桃園航空城棒球隊隨隊練習，後來回母校國體大自主訓練，因緣際會進入崇越科技棒球隊，在崇越當了一年投手，還改回上肩投球，無奈右肩傷勢長期困擾著他，於是，他向總教練吳思賢說，希望棄投從打。

「其實我以前很討厭打擊。」姜建銘說，青棒時期他投手、捕手、內野手都當過，以野手來講，屬於守優於攻的球員，因打擊姿勢不好看，加上出棒常「擠」到球，久而久之就不喜歡打擊，專注投球。

肩傷無法再投球，姜建銘即使不喜歡打擊，仍得硬著頭皮重拾球棒，當時崇越日籍教練榊原良行，給姜建銘打擊技術很大幫助，榊原離開後，王宸浩帶給姜建銘美式打擊觀念，同樣有不少助益。

姜建銘回憶，他在崇越棄投從打，剛開始每天練打手都破皮，很痛，咬緊牙關還是得練，但打得實在很差，他笑說，「有一次跟合庫打練習賽，還被對手笑說打擊到底行不行。」

熬過黑暗期，姜建銘愈打愈好，他認為，除了榊原和王宸浩「美日融合」教法幫助很大，另一個原因是他當過投手和捕手，站在打擊區，能以投、捕手的思維洞悉對手在想什麼，特別是配球模式，這對攻擊策略幫助很大，他說，以前當投手時就很喜歡「玩弄」打者，現在身分轉換，也是用這種心態對付投手。

值得一提的是，姜建銘日職一軍生涯敲出3支安打，其中一支安打令他印象深刻，他回憶，「有一支是打黑田博樹的卡特球，形成游擊手上方平飛安打，棒子都打斷了，用一支球棒換一支安打，哈哈。」

2013年姜建銘轉打者，該年協會盃他就奪打擊王，之後許多盃賽和聯賽他都名列打擊排行榜前幾名，守位從一開始的三游防區，逐漸移防到一壘，昔日棒球逃兵，如今成了業餘強打者，相隔12年再戰亞運，用自身故事譜寫動人篇章，機會留給不自棄的人。

12年前打亞運還是主戰投手的姜建銘，如今站上打擊區。（資料照，特派記者林正堃攝）