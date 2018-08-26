電競》六都表演賽TPA全員到齊 網友感動：「眼淚流不停」

行政院秘書長卓榮泰為六都電競爭霸戰頒獎，圖為冠軍隊。（記者方賓照攝）

〔即時新聞／綜合報導〕六都電競爭霸賽今早10點在台北市信義區正式開打，最後由高雄冠軍隊「恩母17」奪得最後冠軍。在正式比賽結束後，緊接而來的是同樣眾所矚目的表演賽，由英雄聯盟第S2世界冠軍台北暗殺星（TPA）對上由知名實況主亞洲統神領軍的台肥暗殺星（TFA），經典組合讓現場觀眾看得大呼過癮，更有網友看到TPA全員到齊而感動表示「眼淚都要流出來了」。

這次六都電競爭霸賽主辦方費盡千辛萬苦、重金禮聘邀請到了英雄聯盟S2冠軍TPA全體成員Bebe、MiSTaKE、Stanley、Toyz；以及知名實況主亞洲統神帶領龜狗、原味小品、PO11、東海崔勝賢等人組成的TFA來進行表演賽。

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當S2冠軍隊伍TPA成員登場時，現場立刻歡聲雷動，而主辦單位也在此時播放了TPA在第二季英雄聯盟世界賽奪冠時搭配的主題音樂，讓現場氣氛High到最高點。不少網友更留言表示「眼淚不爭氣得留下來了」、「我人在現場快哭了」。

表演賽內容精彩刺激，儘管TFA的比賽經驗遠遠不如TFA，從一開賽就被壓制，不過TFA展現出強韌的精神力抗到底，比賽中也數度展現絕妙的操作技巧讓現場觀眾驚呼連連，可惜經過38分鐘的比賽時間後，還是敗給了在經驗上有絕對優勢的TPA。

比賽過後網友也針對這場「稀世對決」紛紛在《批踢踢實業坊》發表看法表示「太感動了」、「沒想到有生之年能看到這樣的組合」、「TPA出來得時後眼淚都流出來了」、「比正式比賽還好看」、「今年都這樣了，明年怎麼辦」、「感謝工作人員讓我們看到這樣的比賽」。

行政院秘書長卓榮泰為六都電競爭霸戰頒獎，圖為冠軍隊。（記者方賓照攝）

行政院秘書長卓榮泰與冠亞軍隊合影。（記者方賓照攝）