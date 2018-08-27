MLB》紅襪本季首遭橫掃 光芒衝出8連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕光芒的連勝之旅持續前行，美聯塞揚熱門史奈爾（Blake Snell）續扮紅襪殺手，先發6局送出8K僅失1分，打線也適時發揮、得點圈13支6打回分數，攻守俱佳以9：1贏球，連續在主場橫掃皇家、紅襪，衝出8連勝高潮。

月初從傷兵名單歸隊後，史奈爾表現持續高檔，今天對聯盟龍頭紅襪毫無懼色，直到4局上才被敲出本場首安，用89球投完6局，送出8次三振2保送，只挨2安掉1責失，摘下本季第16勝，防禦率下修2.05。

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史奈爾歸隊後5場先發，單場失分都不超過1分，豪奪4勝0敗，期間防禦率僅1.04，本季對紅襪先發5場，以3勝0敗、對戰防禦率1.08完全制霸。今天幫助光芒橫掃強隊紅襪，史奈爾賽後受訪時，大讚球隊近況真是相當出色。

史奈爾6局飆8K，獲本季第16勝。（美聯社）

「藉由橫掃紅襪，我們證明了很多事，我們是一支好球隊，狀況到位、令人聞風喪膽，我們打出好的防守、投球、牛棚和先發，還有打擊，我已經有好一陣子，沒看到球隊打這麼好了，真是樂趣十足。」史奈爾說。

光芒今天贏球後，衝出8連勝高潮，近17戰狂拿13勝，但離美聯外卡還有9場勝差，這是光芒睽違超過4年，再度橫掃紅襪，也成為聯盟近1年來，首支橫掃紅襪的球隊。光芒此次8連勝，有7場是在主場贏球，4連勝趕跑皇家後，再以3連勝送客紅襪。

731交易大限前轉戰紅襪的艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi），今天先發對老東家僅投4局，被敲8安失掉6分，5分為責失，苦吞本季第6敗。紅襪打線此役嚴重熄火，全場僅敲3安，靠犧牲打打回唯一一分，還有1次守備失誤。

艾歐瓦迪對上前東家，投不滿5局吞敗。（USA TODAY Sports）

光芒相隔4年首度橫掃紅襪，衝出8連勝。（美聯社）