亞運》F-16增射百發熱焰彈迎接 台灣英雄：好感動

台灣健兒歸國。（記者姚介修攝）

〔記者卓佳萍／桃園報導〕「台灣亞運健兒，歡迎歸國！」台灣亞運代表團最後一批選手包含棒球、男排、男籃、桌球、軟網、鐵人三項等人今天晚間9點30分抵達桃園機場，凱旋歸國，總統指示，由空軍戰機F-16護航，享受國家級總統維安待遇，怕夜間看不清楚F-16，另外增加發射120發熱焰彈，讓選手感受身為台灣之光的驕傲。

過去歐洲國家也有戰鬥機護航國家隊歸國的例子，大多是在白天，可透過小窗清楚看見戰機，由於這次台灣隊歸國班機時間落在晚間，夜間中只能看見戰機夜燈亮點，因此加碼發射熱焰彈，讓飛機上的亞運國手們感受禮遇對待。

請繼續往下閱讀...

台灣代表團本屆亞運共收下17金、19銀與31銅，共67面獎牌，位居獎牌榜第7名。

選手們等待行李時間頗長，大約10點30分才步出接機大廳，桌球、軟網、男籃、男排與棒球隊依序走出，等待許久的粉絲們放送此起彼落尖叫聲，歡迎英雄歸國。

男籃新生代好手陳盈駿分享看到戰機護航的感受，直呼非常特別，辛苦奮戰亞運的日子，收到很棒的回饋，當下非常感動。

台灣健兒歸國。（記者姚介修攝）

台灣健兒歸國，許多民眾接機。（記者姚介修攝）

台灣健兒歸國。（記者姚介修攝）

F-16發射熱焰彈致敬，歡迎台灣隊選手凱旋歸國。（奧會提供）

台灣亞運代表團最後一批選手今晚凱旋歸國，許多民眾前來接機。（記者卓佳萍攝）

台灣亞運代表團最後一批選手今晚凱旋歸國，許多民眾前來接機。（記者卓佳萍攝）

台灣亞運代表團最後一批選手今晚凱旋歸國，許多民眾前來接機。（記者卓佳萍攝）

許多民眾前來接機，歡迎台灣健兒歸國。（記者姚介修攝）

台灣亞運代表團凱旋歸國。（記者姚介修攝）

台灣亞運代表團凱旋歸國。（記者姚介修攝）

台灣亞運代表團凱旋歸國。（記者姚介修攝）