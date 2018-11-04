籃球》夢想家門票開賣 田壘、李學林、陳世念盼建立球隊文化

寶島夢想家下週開始售票。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕寶島夢想家今天在全家便利商店舉辦售票記者會，邀請球星田壘、李學林和陳世念與球迷同樂，力邀球迷在新球季進場為夢想家加油。

寶島夢想家今年多了黃金世代成員田壘、李學林和陳世念加入，期待至少能闖進季後賽。已經很久沒在台灣出賽的田壘和李學林都表示，對於新球季很期待，「回來就是希望能幫助球隊贏球。」

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夢想家今年在花蓮觀護盃奪冠，全隊士氣大振，也利用季前和SBL球隊交手訓練，李學林透露，「目前球隊整體狀況不錯，但還有很多問題，畢竟東南亞聯賽強度高，得多磨合。」不過他認為團隊氣氛正面，也不斷進步，往好的方向前進。

（右起）李學林、田壘、陳世念今出席售票記者會，並為球迷簽名。（記者粘藐云攝）

田壘今年3月歷經左腳踝骨刺清除手術，可能無法趕上客場首戰，他表示把目標放在主場開幕戰12月8日歸隊，「當然希望越快越好。」

身為隊上的大學長，3人都希望為球隊建立文化，陳世念認為自己在隊上多扮演「黑臉」的角色，學弟若有做不好的地方，都會出聲提醒，田壘則笑說，自己崇尚「愛的教育」，同樣會提醒，但表達方式不一樣，「這是每個人個性問題。」但3人一致認為，彼此的加入得為球隊帶來改變和成長。

夢想家新球季首戰於11月18日登場，將前往新加坡對決新加坡騰飛之獅，主場開幕戰則在12月18日在彰化體育館開打，碰上香港東方。今年夢想家特別推出VIP季票、一般季票、雙人套票及應援TEE套票等，提供球迷選擇。

相關售票資訊可上寶島夢想家粉絲頁或是全家售票網站（https://www.famiticket.com.tw/）。

（右起）李學林、田壘、陳世念今出席售票記者會，並為球迷簽名。（記者粘藐云攝）

（右起）李學林、田壘、陳世念今出席售票記者會，並為球迷簽名。（記者粘藐云攝）

（右起）李學林、田壘、陳世念今出席售票記者會，和球迷開心自拍。（記者粘藐云攝）

（右起）李學林、田壘、陳世念今出席售票記者會。（記者粘藐云攝）

（右起）李學林、田壘、陳世念今出席售票記者會。（記者粘藐云攝）