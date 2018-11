NFL》下半場掛蛋 牛仔主場狠遭泰坦踢館（影音）

泰坦四分衛馬里歐塔。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕美國時間週一美式足球夜由田納西泰坦隊前往德州作客達拉斯牛仔隊,牛仔隊下半場攻勢受阻,而泰坦隊雖然比賽一開始失誤頻頻但是關鍵時刻發揮優異,終場以28:14擊敗對手

比賽第一節就上演峰迴路轉的戲碼,牛仔在第一波進攻攻到端區前7碼但未達陣,踢球員也沒能射進38碼拿分,而泰坦隊在下一波進攻時狀元四分衛馬里歐塔(Marcus Mariota)被擒殺發生掉球失誤讓牛仔奪回球權,隨後牛仔靠著新同學庫柏(Amari Cooper)接球達陣破蛋。

才僅僅一分鐘之後泰坦隊又再次發生掉球失誤被牛仔隊撿走,結果牛仔隊四分衛Dak Presscott將球傳進達陣區卻被抄截,讓泰坦隊死裡逃生,再靠接連的短傳和跑陣成功達陣。而在下一波進攻馬里歐塔還在三人盯防接球員時傳出一記36碼的傳球,上半場結束兩隊各有兩次達陣以14:14平手。

Nashville traffic prepared @DariusJennings_ for this moment. Beautiful from Marcus Mariota #TitanUp pic.twitter.com/jIkyKc7gYN

牛仔隊在下半場的第一波進攻就以掉球終結,讓泰坦隊得以從半場位置就開始進攻,在門前七碼馬里歐塔看清對方防守陣形,上演一記假給真傳的七碼傳球給到史密斯(Jonnu Smith)完成達陣

雖然中間有一個28碼射門沒得分,但再下一波球權馬里歐塔送出本場最遠的37碼傳球再自己衝球達陣,將分數拉開到28:14也宣判了牛仔隊的死刑,拿下本季第四勝,而牛仔隊則是吞下第五敗。

MARCUS MARIOTA WILL DO IT HIMSELF!!



: #TENvsDAL on ESPN #SaluteToService pic.twitter.com/jy9PyxrKe1