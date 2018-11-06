「跳脫你的舒適圈」 陳彥博、宥勝率年輕人勇闖南極

極地超馬選手陳彥博（中）帶領兩位20歲青年林語萱（右）、吳昇儒一起挑戰長征南極點。（記者卓佳萍攝））

〔記者卓佳萍／台北報導〕橘子關懷基金會為鼓勵青年勇敢做大夢，策畫「前進南極點」計畫，目標在零下50度、狂風中，以越野滑雪方式進行660公里、30天征服南極點挑戰，計畫成員有橘子關懷基金會創辦人劉柏園、超馬名將陳彥博、藝人宥勝與兩名20歲青年林語萱、吳昇儒，也是向社會傳遞「跳脫舒適圈精神」，勇敢做大夢。

劉柏園認為，現在年輕常感慨資源越來越少，挑戰越來越大，感到徬徨或低估自我，他希望透過這個活動，不管是哪一個世代，都要有為夢想突破現況的勇氣。

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陳彥博身為極地馬拉松常客，他曾參與橘子基金會十年前的北極挑戰，當時他是最年輕的挑戰者，十年過後，他更成熟了，這一趟他要以領導者角色，跟團隊一起完成任務。

「心理層面跟環境是這一趟長征最困難的」，陳彥博以過來人身分表示，一片雪白世界中，可能出現幻覺、害怕、恐懼，他要當團隊中的開心果，把大家從虛幻的心情中抽離出來。

看到身旁兩位年輕人加入追夢陣容，陳彥博表示，不管遇到多大挫折，這一定會是你們人生中最棒的體驗，這一輩子都不會忘記。

藝人宥勝（右二）今天也出席賽事記者會，分享訓練甘苦談。（記者卓佳萍攝）