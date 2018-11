MLB》酒駕姜正浩沒被放棄！ 海盜一年約簽回

海盜以一年約簽回姜正浩。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕海盜今年才剛以25萬美元買斷姜正浩的合約,讓他成為自由球員,海盜隊今天宣布,他們將以一年合約重新簽下姜正浩。

姜正浩在2014年季末透過入札制度來到美國職棒,2015年與海盜隊簽下一紙4年1100萬美元的合約,他在首年就繳出驚人的表現,並在國聯新人王票選拿到第三名的成績,但2016年他卻因為在首爾酒駕肇逃,遭警方逮捕,並因為這是他第3次在南韓遭到警方查獲酒駕,因此他也遭到南韓當地法院判8個月刑期,姜正浩更因此遭美國大使館拒發工作證。

海盜隊在日前選擇以25萬美元買斷他的合約,讓姜正浩面臨可能無球能打的窘境,不過海盜隊卻在今天宣布,將以一年合約簽下姜正浩。

姜正浩在美職累積232場出賽,合計繳出36轟、120打點,打擊率2成74、上壘率3成55,長打率.482,累積WAR為6.5(BR版本)的成績。

ANNOUNCED: The Pirates have signed free agent infielder Jung Ho Kang to a one-year contract for the 2019 season. pic.twitter.com/64Rzex8U0z