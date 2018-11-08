MLB》酒駕姜正浩沒被放棄！ 海盜一年約簽回

海盜以一年約簽回姜正浩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜今年才剛以25萬美元買斷姜正浩的合約，讓他成為自由球員，海盜隊今天宣布，他們將以一年合約重新簽下姜正浩。

姜正浩在2014年季末透過入札制度來到美國職棒，2015年與海盜隊簽下一紙4年1100萬美元的合約，他在首年就繳出驚人的表現，並在國聯新人王票選拿到第三名的成績，但2016年他卻因為在首爾酒駕肇逃，遭警方逮捕，並因為這是他第3次在南韓遭到警方查獲酒駕，因此他也遭到南韓當地法院判8個月刑期，姜正浩更因此遭美國大使館拒發工作證。

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海盜隊在日前選擇以25萬美元買斷他的合約，讓姜正浩面臨可能無球能打的窘境，不過海盜隊卻在今天宣布，將以一年合約簽下姜正浩。

姜正浩在美職累積232場出賽，合計繳出36轟、120打點，打擊率2成74、上壘率3成55，長打率.482，累積WAR為6.5（BR版本）的成績。