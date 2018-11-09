台日交流賽Live》陳冠宇順利解決王柏融 羅德6：1桃猿

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 桃猿 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1 羅德 2 2 1 1 0 0 6 14 1

第七局

羅德更換投手島孝明。一出局後，朱育賢敲出一壘安打。郭嚴文中外野飛球遭到接殺。林承飛滾地球遭到刺殺。

第六局

羅德更換投手高野圭佑。郭永維敲出一壘安打。劉時豪遭到三振。藍寅倫敲出滾地球，井上晴哉發生傳球失誤，跑者攻佔一三壘。羅德更換投手陳冠宇。王柏融敲出淺短飛球遭到接殺。陳俊秀中外野飛球遭到岡大海美技接殺。

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一出局後，李杜軒上場代打，小飛球遭到接殺。井上晴哉敲出二壘安打。安田尚憲滾地球遭刺殺。

第五局

林泓育敲出陽春全壘打。朱育賢滾地球遭到刺殺。郭嚴文、林承飛遭到三振。

平澤大和右外野飛球遭到接殺。吉田裕太滾地球遭到刺殺。香月一也敲出一壘安打。岡大海中右外野飛球遭到接殺。

第四局

藍寅倫遭到三振。王柏融界外飛球遭到接殺。陳俊秀內野滾地球遭到刺殺。

菅野剛士遭到三振。中村獎吾內野滾地遭到刺殺。井上晴哉敲出二壘安打。安田尚憲敲出一分打點一壘安打。藤岡裕大滾地球，跑者遭到刺殺。

第三局

林承飛遭到三振。郭永維敲出安打。郭永維盜壘失敗。劉時豪遭到三振。

桃猿更換投手林樺慶。一出局後藤岡裕大敲出一壘安打。藤岡裕大盜壘成功。平澤大和敲出帶有打點一壘安打。吉田裕太中外野飛球遭到接殺。香月一也敲出一壘安打。岡大海中外野飛球遭到接殺。

蘇俊羽投完兩局遭換下場（記者陳志曲攝）

第二局

林泓育左外野飛球遭到接殺。朱育賢遭到三振。郭嚴文滾地球遭到刺殺。

吉田裕太滾地球遭到刺殺。香月一也、岡大海敲出一壘安打。菅野剛士遭到三振。中村獎吾敲出一壘安打，二壘跑者回來得分，一壘跑者趁著右外野守失誤跑回得分。井上晴哉滾地球遭到刺殺。

第一局



桃猿第一局三上三下。

岡大海、菅野剛士串連安打上二三壘。中村獎吾滾地球帶有一分打點。安田尚憲再敲出一分打點安打。

羅德先發投手二木康太（記者陳志曲攝）

桃猿先發投手蘇俊羽（記者陳志曲攝）

藍寅倫在前日台日交流戰敲出三分砲（記者陳志曲攝）

郭嚴文與李杜軒閒話家常（記者陳志曲攝）

張閔勛（記者陳志曲攝）

Lamigirls李亞璇（中）為哥哥李杜軒與陳冠宇送上珍奶（記者陳志曲攝）

千葉羅德隊餵球投手手嶌智（記者陳志曲攝）

裁判組賽前講解場地規則（記者陳志曲攝）

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