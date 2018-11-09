台日交流賽Live》陳冠宇順利解決王柏融 羅德6：1桃猿

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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桃猿
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0
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0
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0
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0
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1
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0
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0
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1
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4
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1
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羅德
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2
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2
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1
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1
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0
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0
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6
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14
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1
第七局
羅德更換投手島孝明。一出局後，朱育賢敲出一壘安打。郭嚴文中外野飛球遭到接殺。林承飛滾地球遭到刺殺。
第六局
羅德更換投手高野圭佑。郭永維敲出一壘安打。劉時豪遭到三振。藍寅倫敲出滾地球，井上晴哉發生傳球失誤，跑者攻佔一三壘。羅德更換投手陳冠宇。王柏融敲出淺短飛球遭到接殺。陳俊秀中外野飛球遭到岡大海美技接殺。
請繼續往下閱讀...
一出局後，李杜軒上場代打，小飛球遭到接殺。井上晴哉敲出二壘安打。安田尚憲滾地球遭刺殺。
第五局
林泓育敲出陽春全壘打。朱育賢滾地球遭到刺殺。郭嚴文、林承飛遭到三振。
平澤大和右外野飛球遭到接殺。吉田裕太滾地球遭到刺殺。香月一也敲出一壘安打。岡大海中右外野飛球遭到接殺。
第四局
藍寅倫遭到三振。王柏融界外飛球遭到接殺。陳俊秀內野滾地球遭到刺殺。
菅野剛士遭到三振。中村獎吾內野滾地遭到刺殺。井上晴哉敲出二壘安打。安田尚憲敲出一分打點一壘安打。藤岡裕大滾地球，跑者遭到刺殺。
第三局
林承飛遭到三振。郭永維敲出安打。郭永維盜壘失敗。劉時豪遭到三振。
桃猿更換投手林樺慶。一出局後藤岡裕大敲出一壘安打。藤岡裕大盜壘成功。平澤大和敲出帶有打點一壘安打。吉田裕太中外野飛球遭到接殺。香月一也敲出一壘安打。岡大海中外野飛球遭到接殺。
蘇俊羽投完兩局遭換下場（記者陳志曲攝）
第二局
林泓育左外野飛球遭到接殺。朱育賢遭到三振。郭嚴文滾地球遭到刺殺。
吉田裕太滾地球遭到刺殺。香月一也、岡大海敲出一壘安打。菅野剛士遭到三振。中村獎吾敲出一壘安打，二壘跑者回來得分，一壘跑者趁著右外野守失誤跑回得分。井上晴哉滾地球遭到刺殺。
第一局
桃猿第一局三上三下。
岡大海、菅野剛士串連安打上二三壘。中村獎吾滾地球帶有一分打點。安田尚憲再敲出一分打點安打。
羅德先發投手二木康太（記者陳志曲攝）
桃猿先發投手蘇俊羽（記者陳志曲攝）
藍寅倫在前日台日交流戰敲出三分砲（記者陳志曲攝）
郭嚴文與李杜軒閒話家常（記者陳志曲攝）
張閔勛（記者陳志曲攝）
Lamigirls李亞璇（中）為哥哥李杜軒與陳冠宇送上珍奶（記者陳志曲攝）
千葉羅德隊餵球投手手嶌智（記者陳志曲攝）
裁判組賽前講解場地規則（記者陳志曲攝）
先發打線：
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Lamigo桃猿
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守位
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棒次
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千葉羅德
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守位
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藍寅倫
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又外野
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1
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岡大海
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中外野
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王柏融
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中外野
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2
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菅野剛士
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左外野
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陳俊秀
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一壘手
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3
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中村獎吾
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DH
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林泓育
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DH
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4
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井上晴哉
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一壘手
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朱育賢
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左外野
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5
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安田尚憲
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三壘手
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郭嚴文
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二壘手
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6
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藤岡裕大
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游擊手
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林承飛
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游擊手
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7
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平沢大和
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右外野
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郭永維
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三壘手
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8
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吉田裕太
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捕手
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劉時豪
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捕手
|
9
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香月一也
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二壘手
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蘇俊羽
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先發
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二木康太