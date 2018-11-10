NBA》21分領先卻險遭翻盤 恩比德42分護隊延長賽擒蜂

恩比德今狂砍42分18籃板。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今在主場迎戰黃蜂，原握有21分領先的七六人隊，居然遭黃蜂在決勝節追平、超前，「推特王」恩比德（Joel Embiid）爆砍42分、18籃板，才在延長賽以133：132的1分之差，在驚濤駭浪急中敗擊敗來訪的黃蜂。

比賽才開打，客隊出戰的黃蜂就先聲奪人，打出一波8：0的小高潮，不過七六人馬上還以顏色，恩比德上演精彩爆扣，卡文頓（Robert Covington）、薩里奇（Dario Saric）連續在外線命中，首節打完兩隊33：33平手。次節黃蜂在進攻上大當機，讓七六人把握機會、火力全開猛攻，上半場打完就以65：50甩開對手。

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恩比德雙手爆扣。（今日美國）

易籃後，恩比德持續稱霸禁區，在瑞迪克（JJ Redick）命中三分球後，將領先優勢擴大到21分之多，不過黃蜂接下來在一哥沃克（Kemba Walker）單節狂砍19分領軍下，在決勝節先打出一波20：8的攻勢將比分反超，而七六人靠著恩比德在關鍵時刻的罰球和三分球，連拿5分才得以續命。

進入加時賽後，恩比德依然勇猛，沃克也回敬頻頻切入突破，兩隊激戰得難解難分，不過黃蜂接下來後繼無力，讓七六人趁勢追分，靠著恩比得罰球，鎖定勝基，最後才以1分之差險勝黃蜂。

恩比德今豪取42分、18籃板、4助攻外帶4火鍋，是球隊贏球的大功臣，而B.西蒙斯（Ben Simmons）進帳22分、8籃板和13助攻，薩里奇則是繳出18分9籃板。

而黃蜂方面，則由一哥沃克砍下30分、7籃板和9助攻，表現最為亮眼，決勝節他一人更單節就砍下19分，差點幫助球隊逆轉奪勝。蘭柏（Jeremy Lamb）得到17分、培根（Dwayne Bacon）得到15分，赫南高梅茲則和C.澤勒（Cody Zeller）都得到14分4籃板。

黃蜂末節急起直追，差點逆轉，可惜最後延長賽以1分之差吞敗。（美聯社）