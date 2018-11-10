美日對抗賽Live》上澤直之八上八下 日5：0美

2018/11/10 18:44

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

日職

 1 0 4 0 5 7 0

美職

 0 0 0 0 2 0

第四局

四上，美國隊換上強森（Rrian Johnson），會澤翼左外野飛球出局，田中和基遭到三振出局，秋山翔吾擊出中間方向安打上壘，源田壯亮擊出左外野方向飛球出局。

第三局

三下，皮拉擊出中外野深遠飛球，秋山翔吾精彩接殺，泰勒在滿球數遭到三振，羅沙里歐滾地出局，上澤連續八上八下。

三上，田中和基選到保送上壘，隨後盜上二壘，秋山翔吾擊出右外野方向三壘安打，2：0，源田壯亮擊出一壘反彈球，桑塔納接到球但投手沒補位，3：0，一壘有跑者。山田哲人擊出三壘方向滾地，跑者上二壘，一出局。柳田悠歧擊出左外野方向兩分彈，5：0日職領先。山川滾地球出局，上林誠知擊出右外野方向深遠安打，岡本和真擊出滾地出局。

第二局

二下，索托遭到三振，瑞爾穆托遭到三振，赫南德茲遭到三振，三出局。

二上，上林誠知擊出滾地出局，岡本遭到三振、會澤翼飛球出局。

美職先發拉米瑞茲。（歐新社）

第一局

一下，羅沙里歐擊出中間方向安打，隨後盜壘成功，莫里納擊出反方向安打，一、三壘有跑者，桑塔納遭到三陣，海尼格擊出雙殺，上澤度過失分危機。

昨日擊出再見全壘打的柳田今天再度建功。（歐新社）

一上，秋山擊出滾地出局，源田壯亮擊出左外野方向二壘安打上壘，山田哲人遭到三振出局，柳田悠歧首球就擊出安打，幫助日本首開記錄，1：0。山川穗高擊出滾地球，三出局。

美職明星

守位

棒次

日職

守位

羅沙里歐

SS

1

秋山翔吾

CF

莫里納

DH

2

源田壯亮

SS

桑塔納

1B

3

山田哲人

2B

海尼格

RF

4

柳田悠歧

DH

索托

LF

5

山川穗高

1B

瑞爾穆托

C

6

上林誠知

RF

赫南德茲

3B

7

岡本和真

3B

皮拉

CF

8

會澤翼

C

泰勒

2B

9

田中和基

LF

拉米瑞茲

先發

上澤直之

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