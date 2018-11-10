美日對抗賽Live》上澤直之八上八下 日5：0美

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球隊
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1
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3
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9
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R
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H
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E
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日職
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|0
|5
|7
|0
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美職
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|0
|0
|0
|2
|0
第四局
四上，美國隊換上強森（Rrian Johnson），會澤翼左外野飛球出局，田中和基遭到三振出局，秋山翔吾擊出中間方向安打上壘，源田壯亮擊出左外野方向飛球出局。
請繼續往下閱讀...
第三局
三下，皮拉擊出中外野深遠飛球，秋山翔吾精彩接殺，泰勒在滿球數遭到三振，羅沙里歐滾地出局，上澤連續八上八下。
三上，田中和基選到保送上壘，隨後盜上二壘，秋山翔吾擊出右外野方向三壘安打，2：0，源田壯亮擊出一壘反彈球，桑塔納接到球但投手沒補位，3：0，一壘有跑者。山田哲人擊出三壘方向滾地，跑者上二壘，一出局。柳田悠歧擊出左外野方向兩分彈，5：0日職領先。山川滾地球出局，上林誠知擊出右外野方向深遠安打，岡本和真擊出滾地出局。
柳田 悠岐 2号 2ラン ホームラン 2018年11月10日 MLBオールスターvs日本 日米野球 pic.twitter.com/IQWOBcHXy9— ホームラン動画速報 （@nuremoh） 2018年11月10日
第二局
二下，索托遭到三振，瑞爾穆托遭到三振，赫南德茲遭到三振，三出局。
二上，上林誠知擊出滾地出局，岡本遭到三振、會澤翼飛球出局。
美職先發拉米瑞茲。（歐新社）
第一局
一下，羅沙里歐擊出中間方向安打，隨後盜壘成功，莫里納擊出反方向安打，一、三壘有跑者，桑塔納遭到三陣，海尼格擊出雙殺，上澤度過失分危機。
昨日擊出再見全壘打的柳田今天再度建功。（歐新社）
一上，秋山擊出滾地出局，源田壯亮擊出左外野方向二壘安打上壘，山田哲人遭到三振出局，柳田悠歧首球就擊出安打，幫助日本首開記錄，1：0。山川穗高擊出滾地球，三出局。
2018日米野球 第2戦に向けた東京ドームでの試合前練習の模様をお届けします。 #侍ジャパン #GoLive https://t.co/NQW67Ub5cO— 野球日本代表 侍ジャパン 公式 （@samuraijapan_pr） 2018年11月10日
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美職明星
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守位
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棒次
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日職
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守位
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羅沙里歐
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SS
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1
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秋山翔吾
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CF
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莫里納
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DH
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2
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源田壯亮
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SS
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桑塔納
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1B
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3
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山田哲人
|
2B
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海尼格
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RF
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4
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柳田悠歧
|
DH
|
索托
|
LF
|
5
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山川穗高
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1B
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瑞爾穆托
|
C
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6
|
上林誠知
|
RF
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赫南德茲
|
3B
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7
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岡本和真
|
3B
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皮拉
|
CF
|
8
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會澤翼
|
C
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泰勒
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2B
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9
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田中和基
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LF
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拉米瑞茲
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先發
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上澤直之