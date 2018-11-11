棒球》魔法解密 佛州棒球農場即將抵台展開訓練

佛州棒球農場即將抵台展開訓練。（中職提供）

〔體育中心／綜合報導〕被稱為棒球魔法學校的佛州棒球農場（FBR）訓練課程，即將在11月28日於國立體育大學展開為期10天的訓練，課程共四組分別為「投手教練營」、「投手選手營」、「打擊教練營」、「打擊選手營」。FBR創辦人蘇利文（Randy Sullivan）說，訓練結合數據化、科學化分析，在不大幅改變選手習慣下，進行量身訂做的優化及觀念上的改變，同時也強調讓選手、教練學會「不受傷」的方法。

「2018中華職棒中國信託專業棒球訓練營」邀請協助王建民重返大聯盟的佛州棒球農場教練團，再次越洋來到台灣，針對台灣各級教練及選手進行訓練，針對外界好奇的「棒球魔法」到底是什麼，FBR創辦人蘇利文首度公開解密。

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蘇利文說，對於打擊教練及選手部分，先透過體能訓練，教導「不受傷」的運動方式，再依據各別選手打擊姿勢做數據分析，並且制定出量身訂做的打擊策略。

蘇利文強調，透過數據分析後，讓選手知道如何增加有效擊球機率和打快速球的能力，並透過儀器掌握揮擊速度、將球打到想要的區域，透過觀念上的建立及修正，系統性評估修正並找到適合的擊球方式，也有助於參加教練營的教練們，能夠把這項「魔法技術」帶回自己的球隊。

投手教練營及選手營部分，今年則還是由王建民及魔法學校教練授課，對於如何掌握投球的身體穩定度，並且透過生理、技術、力學及包括跨步、擺臂、投球減速等動作，讓球速和控球能力增加。

蘇利文說，協調性、身體機能、爆發力強化後，再透過觀念、心理上的改變，讓選手能夠更掌握自己的身體，也讓教練們能夠透過這樣的學習，有效改善球隊投手的能力。

蘇利文說，「一般選手」和「王牌選手」的差別，除了先天的身體素質差異外，更重要的是有無正確的使用運動機能，而教學將會使用Rapsodo訓練分析系統，為學員進行即時分析及反饋，進行自我檢視找出問題修正，並且讓身體記住調整後的運動方式，進而在技術上全面提升，蘇利文：「這就是你們說的棒球魔法」。