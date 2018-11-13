NBA》 詹皇瀕臨崩潰 湖人小將必須拿出成績

湖人球星詹姆斯（今日美國，資料照）

〔體育中心／綜合報導〕開季這段時間對於詹姆斯（LeBron James）和洛杉磯湖人來說都很難熬，而詹姆斯認為他身為球隊的領導者，必須隱藏自己的情緒。

詹姆斯在接受《Yahoo! Sports》的訪問時提到:「雖然我在表面上看起來沒有受到影響，但其實上個禮拜我幾乎崩潰了，我試著靜下來審視自己，讓自己知道應該要做些什麼，而對於這隻年輕的球隊我必須繼續保持耐心。」

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湖人本季的開季低迷的成績對於騎士球迷來說並不意外，在詹姆斯重新回到騎士隊的第一個賽季時騎士隊的開季成績僅有5勝7敗。

不過詹姆斯當時並沒有受大那麼大的場外壓力，湖人隊是一隻具有優良傳統的球隊，背負著外界很大的期待，如果這個賽季僅僅以吊車尾的成績進入季後賽對於湖人隊來說就是不及格的成績。

好在湖人隊近期的戰績中終於回穩，最近六場的比賽中就有五場拿下勝利，而迎來T.錢德勒（Tyson Chandler）的加盟對於球隊的防守更起了很大的作用，錢德勒近三場比賽平均3分、8.3籃板和1.3火鍋的成績穩住了湖人的禁區，昨天還在比賽的最後送出一記關鍵的火過幫助球隊以107：106戰勝了老鷹隊。

湖人是一支年輕的球隊，上一季在沒有詹姆斯的情況下只贏得了35場比賽，詹姆斯需要耐心的帶領這隻球隊成長，這對目前的他來說是一件非常重要的事。