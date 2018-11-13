NBA》送走巴特勒一身輕 灰狼主場破網終止5連敗

湯斯（左）今繳出25分21籃板，領軍終止5連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕J.巴特勒「賣我風波」延燒逾1個月後，終於如願離開灰狼轉戰七六人，放下交易風波重擔後，灰狼也吃下一顆定心丸，在少主湯斯（Karl-Anthony Towns）25分、21籃板「雙廿」的帶領下，今在主場以120：113擊敗來訪的籃網隊，終止5連敗。

J.巴特勒在季前訓練營丟出離隊訊息，卻遲遲找不到鍾情的隊伍，勉為其難續披狼袍出賽。即使他本季場均貢獻21.3分、5.2籃板及4.3助攻，但愛打不打的散漫態度，搞得灰狼軍心大亂，今日賽前僅獲4勝9敗慘澹戰績，客場出征更是一勝難尋。

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此役開局兩隊你來我往激戰，籃網靠著D.羅素 （D'Angelo Russell）火力全開和戴維斯（Ed Davis）最後30秒的補灌，首節1分領先灰狼。不過次節末段籃網進攻當機，灰狼趁勢追分，羅斯（Derrick Rose）連投帶罰得到4分，和湯斯領軍打出9：0的攻勢，最後3.7秒時籃網後衛雷佛特（Caris LeVert）在一次防守時重創右腿，痛苦哀嚎被擔架抬出場，上半場結束灰狼反超以4分領先籃網。

雷佛特右腿重創。（美聯社）

易籃後，D.羅素手感依舊火燙，一度將比數反超，不過傷復歸隊的A.威金斯（Andrew Wiggins）帶隊打出一波11：3，衝回先發的J.提格（Jeff Teague）兩罰俱中，灰狼又要回領先；決勝節，湯斯連續出現多次失誤，讓籃網有機可趁追近比數到1分差，不過灰狼後馬上穩住陣腳，將分數拉開，最終就以120：113拿下勝利。

僅管送走了巴特勒、七六人來的新同學也未能亮相，不過灰狼此役先發五人得分都上雙，湯斯雖然出現難堪的10次失誤，好在他全場11投9中，繳出25分21籃板繳出「雙廿」成績單，才免於淪為輸球戰犯。J.提格拿下24分11助攻，羅斯23分6助攻2籃板進帳，吉布森（Taj Gibson）17分，A.維金斯則拿13分。

而籃網D.羅素今天狂全場最高31分，霍林斯傑佛森 （Rondae Hollis-Jefferson）、汀維迪 （Spencer Dinwiddie）同樣貢獻14分。

D.羅素（右）今天狂全場最高31分。（美聯社）