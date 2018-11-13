中職 Live》年度頒獎典禮 郭永維摘下年度最佳進步獎

〔體育中心／綜合報導〕中職年度頒獎典禮今晚7點登場。除了將表揚投打個人獎項、最佳十人與金手套得主，及年度總冠軍隊伍外，其中年度三大獎項，最佳進步獎、年度新人王及最有價值球員3大獎，都將在典禮中揭曉。

球迷可以透過緯來體育台、CPBLTV收看直播，最新得獎名單《自由體育》也將逐步更新。

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以下為所有獎項完整名單（持續更新）：

2018年中職最佳10人：

投手：伍鐸（富邦悍將）

捕手：陳重羽（統一獅）

一壘手：陳俊秀（Lamigo桃猿）

二壘手：吳桀睿（統一獅）

三壘手：蔣智賢（富邦悍將）

游擊手：陳傑憲（統一獅）

外野手：王柏融、藍寅倫（Lamigo桃猿）、陳子豪（中信兄弟）

年度進步獎：郭永維（入圍：王威晨、江辰晏、郭永維）

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年度金手套表揚：

投手：羅里奇（統一獅）

捕手：林宥穎（富邦悍將）

王威晨勇奪年度最佳美技獎。（記者林正堃攝）

一壘手：高國慶（統一獅）

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捕手金手套得主林宥穎。（記者林正堃攝）

二壘手：郭嚴文（Lamigo桃猿）

一壘金手套得主高國慶。（記者林正堃攝）

三壘手：郭阜林（統一獅）

二壘金手套得主郭嚴文。（記者林正堃攝）

外野手：林哲瑄（富邦悍將）、張志豪（中信兄弟）、王柏融（Lamigo桃猿）

三壘金手套得主郭阜林。（記者林正堃攝）

年度最佳美技：王威晨

林宥穎替伍鐸領勝投王獎項。（記者林正堃攝）

最佳新人獎：施子謙（入圍：施子謙、廖健富、吳丞哲）

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施子謙奪年度新人王，哽咽感謝天上的阿嬤。（記者林正堃攝）

施子謙奪年度新人王，哽咽感謝天上的阿嬤。（記者林正堃攝）

投打個人獎項表揚：

勝投王： 伍鐸（富邦悍將）



防禦率王：羅里奇（統一獅）

奪三振王：羅力（富邦悍將）

中繼王： 邱浩鈞（統一獅）

中職》邱浩鈞奪下中繼王 哽咽感謝天上的父親

中繼王邱浩均。（記者林正堃攝）

救援王： 陳禹勳（Lamigo桃猿）

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桃猿守護神陳禹勳奪救援王。（記者林正堃攝）

盜壘王： 王威晨（中信兄弟）

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打點王： 蔣智賢（富邦悍將）

富邦悍將蔣智賢拿下打點王。（記者林正堃攝）

全壘打王： 張志豪（中信兄弟）



張志豪：「感謝中信球團，董事長領隊，教練團讓我出賽100場，謝謝你們，感謝秋哥叫我堅持的，做自己的打擊做自己的揮擊，這個獎項我很想要得，因為我以前身材優勢沒有那麼壯碩，可能不被看好有長打能力，我利用四五年的時間做重訓，我非常努力也非常渴望，我也跟媽媽說我一定會拿到這個獎。」

全壘打王張志豪。（記者林正堃攝）

安打王： 陳傑憲（統一獅）

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陳傑憲奪安打王。（記者林正堃攝）

打擊王： 陳俊秀（Lamigo桃猿）



陳俊秀：「能拿到打擊王，必須歸功於我的教練團，給予我很多鼓勵，讓我燃起鬥志繼續拚下去，最感謝打擊教練曾豪駒， 一開始回來忘記怎麼打球，謝謝他的指導和付出，謝謝防護員，領隊和副領隊 以及啦啦隊隊長阿誠，你們辛苦了！」

陳俊秀奪打擊王。（記者林正堃攝）

陳俊秀奪打擊王。（記者林正堃攝）