NBA》「賣我」風波落幕 灰狼驚險勝鵜鶘

剛剛轉披灰狼戰袍的卡文頓。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕J.巴特勒（Jimmy Butler）「賣我」風波終於落幕，將J.巴特勒交易到七六人的灰狼，今天在主場迎戰紐奧良鵜鶘，靠著A.威金斯（Andrew Wiggins）和湯斯（Karl-Anthony Towns）兩巨頭合拿58分的帶領下，灰狼以107：100擊敗鵜鶘。

湯斯今天拿下全隊最高的25分16籃板3助攻。（美聯社）

開局兩隊互有攻勢，實力相當，到了第一節中段灰狼的連續得分拉開比數，第一節打完，灰狼帶著10分領先進入第二節。

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第二節開局灰狼攻勢不減，一度將比分拉開至52：31，半場結束前，鵜鶘靠著A.戴維斯（Anthony Davis）帶隊急起直追，將比分差距縮小至67：54，灰狼帶著13分領先進入下半場。

易籃後鵜鶘找到進攻節奏，將比數追至81：85，僅剩4分差距，進入第四節鵜鶘手感持續發燙，比賽終了前4分40秒，J.哈勒戴（Jrue Holiday）一記跳投，96：94幫助鵜鶘將比分超前，但灰狼隨即穩住陣腳，靠著A.威金斯的連續得分再度要回領先，最後灰狼以107：100在主場收下勝利。

灰狼中鋒湯斯今天拿下全隊最高的25分16籃板3助攻，而搭擋A.威金斯拿下23分6籃板4助攻，J.提格（Jeff Teague）則拿下14分14助攻，剛剛轉披灰狼戰袍的卡文頓（Robert Covington）13分7籃板2助攻，灰狼合計6人得分上雙。

A.威金斯（右）拿下23分6籃板4助攻。（美聯社）

鵜鶘後衛莫爾（E'Twaun Moore）則拿下全場最高的31分4籃板4助攻，鵜鶘一哥「一眉道人」A.戴維斯則拿下29分11籃板2助攻，米洛提奇（Nikola Mirotic）16分10籃板，而J.哈勒戴14分10助攻。

A.戴維斯則拿下29分11籃板2助攻。（美聯社）

灰狼今天拿下勝利後，下一場將繼續在自家主場面對近況不錯的拓荒者，而鵜鶘也將回到主場迎戰目前陷入3連敗的尼克。