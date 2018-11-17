MLB》教士虎視眈眈 大都會考慮變賣「雷神」

雷神辛德加德可能轉投教士？（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕多家美媒來源指出，教士隊今年冬天對大都會雙王牌之一的辛德加德（Noah Syndergaard）很感興趣，是否可能交易雷神，大都會球隊老闆威爾潘（Jeff Wilpon）今天不否認，他表示，這得取決於新任總管范瓦格恩（Brodie Van Wagenen）的考量。

教士隊在今年季中就對雷神很感興趣，到了冬天依然很想交易他過去。對此威爾潘說：「這要看我們總管希望在交易中拿回什麼，是否有超過辛德加德應有的價值，如果超過了，我想他會去做。」

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25歲的辛德加德今年薪水還不到300萬美元，明年也只能靠薪資仲裁賺取590萬，自2015年升上大聯盟以來一直是大都會穩定輪值之一，生涯ERA2.94，他的球團控制年限要到2021年季後。而最近教士隊農場有6名新秀被評選入大聯盟官網50大新秀名單，是30支球隊中最多的，若拿雷神去換幾位潛力新秀，可以確保大都會在明年球季還有競爭力。

《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）認為，大都會用長約同時留住雙王牌德葛隆（Jacob deGrom）、辛德加德的可能性相當渺茫，而且他猜測就算要留，大都會也傾向留住剛奪得國聯塞揚獎的德葛隆。