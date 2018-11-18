足球》情難忘！狄佛將大英帝國勳章獻給過世小球迷

狄佛（左）與布萊德利。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕目前效力伯恩茅斯的前英格蘭前鋒狄佛（Jermain Defoe）昨日在白金漢宮被授予大英帝國勳章，而他也將這份喜悅分享給去年因病去世的小球迷布萊德利（Bradley Lowery）。

布萊德利曾在前年當過狄佛的球童，而一直與兒童神經母細胞瘤對抗的布萊德利也感動了狄佛，隨後兩人成為了摯友。不幸的是，年僅6歲的布萊德利在去年7月還是不敵病魔過世了。

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狄佛表示：「我想將這美妙的一天與勳章獻給我的朋友布拉德利。大家都知道我們的關係，我因為狄佛基金會得到了這份榮譽，但我最先想到的是我和布萊德利的友誼，這是非常特別的。」