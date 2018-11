足球》情難忘！狄佛將大英帝國勳章獻給過世小球迷

狄佛(左)與布萊德利。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕目前效力伯恩茅斯的前英格蘭前鋒狄佛(Jermain Defoe)昨日在白金漢宮被授予大英帝國勳章,而他也將這份喜悅分享給去年因病去世的小球迷布萊德利(Bradley Lowery)。

布萊德利曾在前年當過狄佛的球童,而一直與兒童神經母細胞瘤對抗的布萊德利也感動了狄佛,隨後兩人成為了摯友。不幸的是,年僅6歲的布萊德利在去年7月還是不敵病魔過世了。

狄佛表示:「我想將這美妙的一天與勳章獻給我的朋友布拉德利。大家都知道我們的關係,我因為狄佛基金會得到了這份榮譽,但我最先想到的是我和布萊德利的友誼,這是非常特別的。」

I would like to dedicate this amazing day and this OBE to my best friend, Bradley, my family and everyone else behind the scenes . Thank you all, and god bless...pic.twitter.com/x97rj6kIdf