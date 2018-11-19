ATP年終賽》擊敗費爸又扳倒球王喬帥 21德國新星驚奇奪冠

小茲維瑞夫擊敗喬科維奇奪冠。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕德國新星小茲維瑞夫（Alexander Zverev）先是在四強擊敗費德爾（Roger Federer），總決賽以6：4、6：3從「球王」喬科維奇（Novak Djokovic）手中拿下寶貴一勝，成為1995年的貝克（Boris Becker）後，第一位拿下年終賽冠軍的德國球員。

小茲維瑞夫首盤在關鍵第9局，把握首個破發點機會，率先取得5：4領先，並靠著強勢發球完成保發，以6：4先拿下第一盤。比賽進入第二盤，2人一開始就完成互破，不過，小茲維瑞夫表現更為強勢，連保帶破擴大優勢，最終以一記致勝穿越球拿下冠軍點，小茲維瑞夫拿下生涯最大一勝後激動的趴倒在地，喬科維奇也展現風度，特別走過網子的另一邊與對手致意。

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小茲維瑞夫去年首度打進年終賽在四強止步，今年捲土重來，成為第一位在年終賽能夠先後擊敗費德爾和喬科維奇奪冠的球員，現年21歲的小茲維瑞夫，更是自2008年喬科維奇後的最年輕年終賽冠軍。

「連續贏了2位頂尖選手拿下冠軍，這真的太不可思議了。」小茲維瑞夫說，「這對我來說意義重大，我真的超級開心，而且為這一刻感到自豪。」

另一方面，喬科維奇雖無緣個人生涯年終賽第6冠，但今年下半季一人就包辦了4冠，包含溫網和美網2座大滿貫冠軍，也重新回到熟悉的世界第一，「其實年初我決定動手術，我就知道這會是一個不同的賽季，但很幸運的，我還能有不錯的表現，真的很感激我現在我擁有的一切。」