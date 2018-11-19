MLB》兩年前捲進兩交易 張育成差點成洋基人？

張育成入選秋季聯盟明星賽。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人在數日前將工具人岡薩雷茲（Erik Gonzalez）和小聯盟投手湯瑪斯（Tahnaj Thomas）Dante Mendoza交易至從海盜，換得外野手盧普洛（Jordan Luplow）和內野手莫洛夫（Max Moroff）。

「我們需要一個游擊手，」海盜總管杭廷頓（Neal Huntington）說。「岡薩雷茲的防守很好，上賽季他表現出了可以守多個位置的表現，我們很喜歡他。」

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而印地安人也藉此補上外野空缺，同時也被認為是要清理球隊組織中人手較為充足的內野手，這次交易也被認為是對秋聯表現優異的張育成一大利多。

而根據《誠懇家日報》的記者Terry Pluto爆料，早在2016年，洋基曾在明星後援米勒（Andrew Miller）交易案中，強烈要求印地安人將張育成放進包裹，不過最後雙方同意以外野手佛雷瑟（Clint Frazier）、左投薛菲爾德（Justus Sheffield）為主的包裹來交換米勒。

而同年交易大限前，釀酒人同意送出明星捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy），換來米吉亞（Francisco Mejia）、張育成與外野手艾倫（Greg Allen）等人，不過最後拉克羅伊行使了交易否決權，讓這次交易胎死腹中。

今年張育成在競爭強度相當高的秋季聯盟中繳出打擊率0.337、攻擊指數0.919的成績，其中還有4發全壘打和17分打點，被看好有望明年拿下印地安人陣容中一席先發位置。