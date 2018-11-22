日職》陽岱鋼值3億年薪？ 日本網友有話說...

旅日球星陽岱鋼。（資料照，記者方賓照攝）

〔體育中心／綜合報導〕旅日台將陽岱鋼今年因傷只出賽87場，表現並不符合預期，今天他與巨人談完合約，明年年薪維持3億日圓，日媒報導一出，引來不少日本網友的批判聲浪。

陽岱鋼今年開季沒多久就因觸身球造成左手手背骨折，復出後貧打表現不但失去教練團信任，先發地位慘遭拔除，球迷也早已對他「不期不待」，總計87場，轟出10發全壘打、打擊率為2成25。

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陽岱鋼今天前往東京至球團事務所簽約，新球季年薪依舊是3億日圓，陽岱鋼希望能不辜負球團的希望，明年能夠場場出賽並以好表現回報，此話一出讓日網友相當激動，《日本雅虎》新聞留言處累積了百則留言。

有球迷說，「這拿太多了吧！」也有鄉民痛批，「這成績根本不值得給3億阿，他自己應該也沒有臉收下這筆薪水吧！如果明年還是這樣的成績就丟了吧」、「作為一個3億圓的球員，除了守備要有貢獻之外，應該要設個最低條件，至少出賽130場、打擊率2成8，還要能轟出15發全壘打、55打點才對吧？」

也有網友認為，巨人如果真的搶到廣島鯉魚的丸佳浩，那陽岱鋼的外野位置勢必受到威脅，恐怕也難有發揮空間，不過也有球迷為他加油，希望明年好好表現。