MLB》紅襪竟簽禁藥終結者 前中職洋投生氣了

彼得。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟史上第一位因3度藥檢未過而遭終身禁賽的球員、前大都會終結者梅希亞(Jenrry Mejia),去年被大聯盟解禁後,雖然未獲大都會續約,不過今天被紅襪以小聯盟合約簽下,消息一出,惹得目前也是自由球員的前中職洋投彼得(Peter Moylan)生氣開砲。

彼得稍早在推特上說:「那我呢?這傢伙之前被終身禁賽,現在居然比我還早被簽走! #他媽的」

Hows my offseason going? This guy had a lifetime ban and still signed before me!!! #wtf https://t.co/NhzCAiePbT