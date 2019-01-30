MLB》紅襪竟簽禁藥終結者 前中職洋投生氣了

彼得。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟史上第一位因3度藥檢未過而遭終身禁賽的球員、前大都會終結者梅希亞（Jenrry Mejia），去年被大聯盟解禁後，雖然未獲大都會續約，不過今天被紅襪以小聯盟合約簽下，消息一出，惹得目前也是自由球員的前中職洋投彼得（Peter Moylan）生氣開砲。

彼得稍早在推特上說：「那我呢？這傢伙之前被終身禁賽，現在居然比我還早被簽走！ #他媽的」

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Hows my offseason going? This guy had a lifetime ban and still signed before me!!! #wtf https://t.co/NhzCAiePbT — Peter Moylan （@PeterMoylan） 30 January 2019

40歲的彼得是澳洲人，曾在2003年來台短暫加盟誠泰太陽，後來在經典賽繳出好投再被大聯盟看上，從2006年至2012年，他都是勇士隊的主戰牛棚投手。之後雖然受傷，2度動了手肘韌帶置換手術。2016年他與王建民都和皇家簽下小聯盟合約，最後又拚上大聯盟，去年再度回鍋勇士，出賽39場防禦率4.45。效力大聯盟12個球季，累計99次中繼成功，防禦率3.10 。

梅希亞。（資料照，法新社）

29歲的梅希亞則曾經是被受看好的未來之星，24歲就接下終結者工作，不料一再吃禁藥，被宣告終身禁賽。

然而梅希亞又根據規定申請復權，最終大聯盟在去年7月宣布他可以在2019年球季解除終身禁賽。梅希亞今天與紅襪簽下1年小聯盟合約，年薪為62.5萬美元，若是進入大聯盟40人名單的話，將會有9萬美元的激勵獎金。

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