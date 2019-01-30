棒球》經典賽爆冷扳倒台、韓 「灰姑娘童話」躍上大螢幕

以色列國家隊在2017年經典賽寫驚奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2017年棒球經典賽，排名及陣容不出色的以色列，卻打出令人驚艷的成績，被媒體以「灰姑娘童話」形容，如今，這場驚奇之旅也拍成紀錄片，片名《啟程回家：以色列隊童話》將於美國電影院上映。

以色列棒球發展並不順遂，當年世界排名41，以「拼裝車」陣容挑戰經典賽，雖然賽前不被看好，以色列卻扮演大黑馬皆連擊敗高居第3、4的南韓和台灣，以小博大的戲碼讓球迷看得嘖嘖稱奇。

請繼續往下閱讀...

但其實也得拜經典賽對球員身分限制寬鬆所賜，只要擁有猶太血統的球員就曾上場，大部分選手並沒有以色列護照的情況，該國棒球協會找來不少猶太裔美國球員助陣，也改變了球員的人生體驗。

擁有7年大聯盟資歷的老將戴維斯（Ike Davis）說過，「過去要以以色列國家隊的身分不被允許，因為出生地和血緣不符，但現在我們能在體育的最高殿堂比賽，我們有權利在這裡。」

許多球員也都希望藉著在經典賽打出成績，幫助以色列棒球發展，現在也越來越多人參與棒球運動，而以色列的棒球夢也做得更大，目標拚進2020年的東京奧運。

《啟程回家：以色列隊的童話》記錄以色列國家隊在經典賽的驚奇之旅讓人難以忘懷的感動瞬間，該片將於美國時間2月8日陸續在南佛羅里達的電影院上映。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/