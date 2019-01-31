網球》「蠻牛」納達爾終於要結婚了！ 今秋迎娶初戀女友

西班牙雜誌報導，納達爾即將與交往十多年的青梅竹馬女友完婚。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙媒體報導，「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）將在今年秋天與愛情長跑十多年的女友西絲卡（Xisca Perello）完婚，地點是兩人的家鄉西班牙馬略卡島，ATP官方也在推特上報喜。

納達爾今年32歲，與年紀小他2歲的西絲卡從小既是鄰居也是彼此初戀，從兩人還是國中生就在一起，2005年第一次被媒體拍到約會照。

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根據西班牙雜誌《HOLA!》報導，納達爾在去年5月就在一趟到羅馬的旅行中終於向西絲卡求婚，並計畫在今年秋天結婚。納達爾表示，他很喜歡孩子，並期待在不久的將來擁有兩人愛的結晶。

與大多網球員的另一半相比，過去西絲卡不常出現在場邊為愛人加油，她曾在2011年受訪指出：「他比賽時需要空間，如果我四處跟著他跑，那對於我們未來繼續在一起這件事來說才是個風險。」

西絲卡在剛落幕的澳網決賽在場邊為納達爾加油。（法新社）

至於納達爾過去接受西班牙媒體《El Pais》訪問也提過：「我很幸運能找到一個理解我的伴侶，她從不給我壓力，對我、我的工作和我們之間的關係來說是最棒的。她比我年輕，有自己的工作和理想，幸運的是她的理想不是當納達爾的女友，而是想當真實的自己。」

納達爾是網壇「BIG 4」中唯一還沒結婚生子的成員，包括費德爾育有4個小孩（雙胞胎兒子和雙胞胎女兒），喬科維奇有一對兒女、穆雷則有2個女兒。

@RafaelNadal is officially off the market after proposing to his girlfriend Maria Francisca "Xisca" Perello



Congratulations Rafa! pic.twitter.com/LkSckpHVxr — ATP Tour （@ATP_Tour） 30 January 2019

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