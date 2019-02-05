NBA》林書豪高效拿11分 老鷹啄傷巫師收2連勝

林書豪上籃遭犯規。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今天作客華盛頓挑戰巫師隊，台裔控衛林書豪替補上陣21分鐘，穩定發揮攻下11分，幫助老鷹終場以137：129啄傷巫師，這一波客場7連戰收下4勝3敗的佳績。

巫師此役禁區失守，只抓下39個籃板球落後老鷹隊的51個，種下敗因；老鷹三分球41投20中，命中率48.8%，也領先巫師31.6%。

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老鷹本場人人有貢獻，共有9人得分上雙，以普林斯（Taurean Prince）得21分最高、赫特（Kevin Huerter）也有19分，老飛人卡特（Vince Carter）替補上陣15分鐘也攻下16分。林書豪上場21分鐘，三分球4投盡墨，但兩分球9投4中、還有4籃板、4助攻、1次抄截，穩定表現幫助球隊。

巫師也有7人得分上雙，畢爾（Bradley Beal）攻下27分全場最高、格林（Jeff Green）替補上場攻下26分次之。

林書豪運球突破格林以及畢爾的防守。（USA TODAY Sports）

卡特進球慶祝。（美聯社）

楊恩此役兩分球13投2中攻下10分。（USA TODAY Sports）

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