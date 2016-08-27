猿隊盜壘前4名 洪總：指令大多我下的

Lamigo桃猿陳俊秀。 （資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕Lamigo有首加油歌這麼唱：「安打，全壘打，Lamigo，最會打」，沒唱到的是，他們其實很會跑，團隊盜壘本季唯一破百，還通包個人前4名，總教練洪一中表示，指令大多由他下達。

截止昨天賽前，猿隊盜壘113次遙遙領先，成功率7成96也是最高，林智平21次、陳俊秀和王柏融19次、陽耀勳16次雄踞個人前4名。

洪一中指出，猿隊球員腳程不算特別快，但能往前多推進一個壘包，距離本壘就少一個壘包。他不反對球員盜壘，就算失敗也沒關係，至少有要為球隊往前衝的心，「像中信很會打，一壘就是得點圈，不太需要跑，我們就要辛苦一點。」

洪總表示，除了林智平等少數球員會開綠燈，大多盜壘是由他下達指令，由於每場狀況不同，必須仔細觀察，再決定要不要發動盜壘；此外，盜壘次數最多的不代表跑最快，還有許多條件要配合，「你要能先待在一軍，然後要能上壘，才有機會盜壘。」

稱讚陳俊秀時機抓得好

前4名內最讓人驚訝的絕對是陳俊秀，洪總認為，陳俊秀的速度中等，起跑時機卻抓得非常好，體型也比較容易讓對手疏於警戒，「因為他盜壘變多了，各隊已開始提防他，沒像之前那麼好跑了。」

猿隊去年盜壘163次，也是唯一破百，連同前年121次，不但連續3年破百、平均每場至少1盜，今年更可望締造團隊盜壘3連霸。