義大轉賣後...輝全籲維持徐總日

徐生明遺孀謝榮瑤為徐總日開球。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕義大犀牛昨舉行「徐總紀念日」，全隊教練、球員含吉祥物、啦啦隊都穿上85號的客家情主題球衣，並由徐生明的遺孀謝榮瑤開球；高國輝和林益全更齊聲呼籲，希望義大轉手之後，仍能讓「徐總紀念日」一直辦下去。

徐總過世雖已3年，看到大螢幕播放的紀念影片，謝榮瑤仍忍不住哽咽，她表示，義大球團連續2年辦「徐生明日」，全力協助徐生明棒球發展協會各項活動，教練與球員也沒半句怨言，一直義不容辭主動幫忙，球迷更不離不棄，都讓她既感動又感激。

高國輝很感謝徐總沒有放棄他。（記者林正堃攝）

義大可能在季末或季後轉手，擔任徐生明棒球發展協會顧問的高國輝、林益全，都期盼新企業接手後能持續舉辦，就像大聯盟的「羅賓森日」，讓以後的棒球選手都知道，曾經有徐生明這個人為台灣棒球付出很多。

高國輝指出，2012年返台參加中職選秀，各隊對他右大腿在亞錦賽拉傷有疑慮，徐總不但在第2輪第1順位就選他，還不斷給他出賽機會，「感謝徐總沒有放棄我，否則不會有現在的高國輝，我之前的頭盔一直貼著85號貼紙，後來在洲際盃被我摔壞，我還在找新貼紙要貼在新頭盔上。」

林益全說，會開始參與公益活動、回饋基層棒球，都是受徐總啟發。（記者林正堃攝）

林益全表示，剛進興農、義大接手，總教練都是徐總，徐總一直告訴他：「你從小打球，受到很多人幫助，現在有能力了，可以想想如何回饋。」他會開始參與公益活動、回饋基層棒球，都是受徐總啟發。

林益全回憶，徐總離開那天，球隊在天母比賽，徐總賽前竟然拿興農牛的球給他簽，還笑說：「最後一顆了，很有紀念意義哦！」「我永遠記得，那是我從徐總手中簽的最後一顆球。」他說。

此外，徐生明棒球發展協會訂11月26日舉辦第4屆徐生明盃棒球賽，本屆規模首次升級為國際邀請賽，確定南韓、中國都會派隊參加。