英雄約定 大王轟到了幸福「鋒」抱

王柏融正式樹立單季最多安打的「大王障礙」。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕猿隊「大王」王柏融昨單場敲兩安向陳金鋒致敬，本季累積178安，超越2009年前興農牛洋砲威納斯締造單季最多176安紀錄，正式樹立「大王障礙」。

3局下王柏融從藍斯佛手中轟出左外野兩分砲，本季個人第22轟出爐，並以177安寫下紀錄新猷。王柏融開轟回本壘後，與陳金鋒緊緊相擁，場面感人。

王柏融表示，其實賽前就有跟陳金鋒講好了，只要他開轟就要互相擁抱，很高興自己做到了，「很想為他贏，這樣引退就沒什麼遺憾。」創下中職史上單季個人最多安打紀錄，王柏融淡淡地說，「贏球比較重要，輸球講這個都沒用。」

5局下王柏融再敲一壘安打，為本季個人第178安，單場3支2，另獲得2保送，累積打擊率0.425，很有機會成為中職史上第一位「四割男」。