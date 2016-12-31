富邦網羅張泰山? 全員薪定再說

張泰山（左，資料照，記者黃志源攝）

3高薪球員 擬給複數年約

〔記者徐正揚／台北報導〕比隊徽更讓球迷關心的，是球員明年會拿多少薪水，富邦悍將領隊蔡承儒表示，胡金龍、高國輝、林益全因為是高薪球員，不排除給複數年合約。

蔡承儒指出，球團與所有球員大概都談過1次，薪資已完成3分之2，目標是春訓前全部談好，對於林益全能否挑戰百萬月薪並未給明確答案，只強調有跟經紀人談過1、2次，「高薪球員需要談的細節更多，不排除簽複數年合約。」

也在重談合約的高國輝、胡金龍，富邦也希望與他們簽下複數年合約；至於是否網羅張泰山，蔡承儒表示，之前有討論過，現階段先以陣中選手談薪為主，全部談妥後才能評估團隊戰力需要、確定補強預算空間，屆時再決定是否找張泰山。

富邦將於元月16日展開春訓，蔡承儒表示，將延續11月秋訓邀請大聯盟體系教練擔任客座的模式，不僅幫助年輕球員成長，也讓本土教練吸收學習，春訓將有3位外籍客座教練，其中2位曾協助秋訓。