「大王」三級跳 5項「薪」情指標

王柏融的新合約備受矚目，有機會一舉突破多項中職紀錄，締造新的大王障礙。（資料照，記者林正堃攝）

Lamigo桃猿「大王」王柏融1月份薪水單的數字，眾所矚目，以大王去年打出的行情，他的新合約有機會同時改寫「新人年後、年度MVP後最大漲幅和最年輕、未旅外最快取得複數年合約，以及最速30萬月薪」等5大中職「薪」情指標紀錄。

可望超越小胖最年輕複數約

大王的隊友，也是桃猿最高薪林泓育在4年前簽下4年、1188萬複數年約，當時年僅26歲、第3年資歷，寫下史上最年輕、最快簽下複數年合約的紀錄，如無意外，今年可望被23歲4個月的王柏融改寫。

2009年，林益全也拿過新人王、年度MVP等5項個人大獎，隔年調薪至22萬月薪，調幅高達100%，這個「MVP加薪指標」的紀錄保持者，再過幾天將換成王柏融。（記者黃照敦）