從0冠到89冠 費爸歸功愛妻

2008年上海名人賽，米爾卡在場邊看著費德爾比賽。（資料照，美聯社）

澳網奪冠 兩人擁吻數十秒

米爾卡隨費爸出賽，有了小孩後也不例外。（資料照，歐新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕35歲老將「瑞士特快車」費德爾日前於澳網擊敗宿敵「蠻牛」納達爾，喜迎生涯第18座大滿貫冠軍和生涯第89冠，賽後費德爾迫不及待和妻子米爾卡分享喜悅，兩人相擁親吻數十秒，費爸感性地說，「米爾卡是我職業生涯最重要的依靠，從我默默無聞，到拿下第18座冠軍，她始終陪在我身邊。」

費爸拿下第18座大滿貫冠軍後，深情擁吻老婆米爾卡。（取自網路）

米爾卡過去也是職業女網好手，過去和費德爾曾是混雙搭檔，兩人於2000年雪梨奧運開始交往，並於2009年結婚，育有兩對雙胞胎。

費德爾日前於澳網拿下生涯第18座大滿貫冠軍後，迫不及待和妻子米爾卡分享喜悅。（資料照，路透）

米爾卡2002年因腳傷退役後，退居幕後成為老公的最佳後盾，大小戰役米爾卡都會勤做筆記，分析對手的弱點，同時處理場外的瑣事，包括應付媒體、贊助商和各方的邀約，讓費德爾能專注於球場上。

費德爾心疼愛妻各地奔波，還要照顧小孩，曾勸她專心當家庭主婦，但遭米爾卡多次拒絕，費德爾透露，「其實我們都不想離開彼此身邊，一年之中可能只有幾週無法膩在一起，米爾卡幫我安頓所有事情，卻從來沒有怨言，她是我成功道路上最重要的人。」