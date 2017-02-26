LamiGirls決選 4「星」血入團

牙璽喬帶來長笛演出。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕Lamigo桃猿昨舉辦啦啦隊「LamiGirls星計劃」決選，總計12人入圍，最終由李亞璇、牙璽喬、籃靖玟和陳玟伶脫穎而出，未來將成為LamiGirls新血，也有機會進軍演藝圈。

陳玟伶清唱音質受評審肯定。（記者陳志曲攝）

李杜軒妹李亞璇 期待兄妹同隊

新任LamiGirls李亞璇。（記者陳志曲攝）

LamiGirls 4名新成員來頭不小，其中李亞璇哥哥是前日職軟銀球員李杜軒，爸爸是前職棒教練李杜宏。李杜軒高中時去日本岡生共生高校打球，李亞璇跟著哥哥腳步赴日讀書，從事過表演工作，返台後在銀行業上班，難以忘情表演，決定報名參賽，年輕不要留白。

籃靖玟帶來麥可傑克森舞蹈。（記者陳志曲攝）

最後順利入選，李亞璇說，「想讓大家知道，我是會跳舞的。」目前李杜軒暫無所屬球隊，接下來有機會打中職，如果他加盟桃猿隊，將形成「哥哥場上奮戰、妹妹場邊熱舞加油」的有趣場面。李亞璇笑說，「有的話也很好，可以幫他加油，職棒好像還沒有這樣的兄妹檔吧。」

姓氏特別的牙璽喬外型亮眼，是清大動力機械研究所高材生，畢業後擔任工程師，堪稱人生勝利組，因為喜歡棒球和舞蹈而參賽，入選後她難掩興奮，「不可思議，非常開心。」

牙璽喬最愛大王 未來續當工程師

未來公司、球場兩頭跑，如何兼顧？牙璽喬說，「我有特休呀！」去年牙璽喬常到桃園球場看桃猿隊比賽，原本最愛余德龍，後來余德龍常因傷缺陣，加上「大王」王柏融竄起，現在她的最愛變成王柏融，牙璽喬笑說，「這兩人以後我都會支持。」

模仿麥可表演 籃靖玟獲一致好評

今年LamiGirls星計劃評分標準為舞蹈佔總分50%、才藝表演30%，由評審給分，另外，簡訊和現場觀眾投票各10%。籃靖玟的雙人舞蹈和模仿麥可傑克森這兩段表演，獲得現場評審和觀眾一致好評，掌聲如雷，就連平常慣以毒舌批評的評審曹西平也大力稱讚她，讓籃靖玟直呼好開心。