換上倪仔剋左 情蒐腫了
2017/03/09 06:00
8局下教練團決定換倪福德接手投球，台灣隊隨即被追平，這個調度引發熱議。（特派記者陳志曲攝）
〔記者林宥辰／綜合報導〕張志豪的2分砲，讓台灣球迷一度燃起晉級美夢，但8局下荷蘭追平、9局下滿壘時陳鴻文再見保送，台灣隊從美夢中驚醒，換投時機和最後半局戰況也引起網友熱議。
台灣前7局還手握1分領先，最終卻被逆轉淘汰，網友批評聲浪四起，大都質疑教練團換投時機和最後半局投球內容，不過，不少網友還是不吝給中繼有功的旅美小將江少慶掌聲。
因為台灣、南韓都吞2敗確定遭淘汰，還有人自我解嘲「至少把南韓拖下水了」，也說今晚攸關下屆經典賽是否要打資格賽，台韓大戰同樣刺激。
此外，8局下台灣隊換上左投倪福德面對左打的葛瑞戈爾斯，但有網友查出，葛瑞戈爾斯去年在大聯盟對左投打擊率高達0.324，遠優於右投的0.258，質疑情蒐和教練團調度。
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