SBL》林冠綸6記三分球 達欣射垮璞園

達欣布拉繳出16分。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕達欣老將「快樂教主」林冠綸昨狂飆6顆三分球，攻下20分，搭配洋將布拉繳出16分，攜手助隊以98：87力退璞園，系列戰取得2：0領先。

達欣林冠綸上籃。（記者林正堃攝）

璞園首節領先 達欣第二節逆轉

林冠綸揮別首戰僅上場9分鐘，攻下5分的低潮，昨在第二節飆進3顆三分球，攻下11分，率隊打出35：19攻勢，他說：「我將自己準備好，把握教練給予我的上場機會，我在場上就是負責投籃，對我來說算是相當輕鬆的工作。」

達欣主帥邱大宗大讚林冠綸是名不服輸的球員，他說：「我相信林冠綸的能力，而且只要讓他手風順了，對手就相當難以招架。」

邱大宗從上季執掌達欣兵符，向來都能給予球隊明確指示，如本季每週例行賽皆會交代球員任務，如今在競爭更激烈的季後賽，即改為每場比賽賦予子弟兵應完成的功課，他說：「這場比賽就是要讓對手心理產生變化，讓球隊能帶著更好氣勢，迎接第3戰到來。」

達欣上回打進總冠軍戰已是第10季，如今大有機會重返冠軍戰，甚至力拚以直落四橫掃對手晉級，但邱大宗並未設定橫掃對手的目標，他說：「雖然我們找不到輸給璞園的理由，但我只要求球員將每一場球都打好即可。」

達欣二連勝 璞園晉級難度提高

璞園在第12季與第13季季後賽次輪首戰，皆輸球收場，但總能在第二場反撲；昨首節曾取得4分領先，第二節卻被達欣打趴，即便後頭展現不放棄精神，仍無力翻轉戰局，欲挑戰連6季晉級冠軍戰的難度提高不少。