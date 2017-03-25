日本LPGA‧AXA高球賽》蔡佩穎並列11 台將最佳

台將蔡佩穎昨敲69桿，並列11名。（資料照，記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕日本ＬＰＧＡ巡迴賽ＡＸＡ女子高球賽昨在宮崎縣展開第一回合，日本渡邊彩香、南韓全美貞和中國潘艷紅以六十七桿並列領先。

台灣選手以蔡佩穎成績較佳，她打出六十九桿並列第十一；劉依貞打下兩隻小鳥，只有一個柏忌，七十一桿並列二十九。盧曉晴前三洞吞了兩個柏忌，還好打到第八洞就回到平盤。不過後九洞又損失兩桿，靠著最後一個長洞賺到第三個博蒂，七十三桿並列五十九。

二○一四年在這場比賽封后的渡邊彩香，上週在T-Point女子高球賽並列第二，昨開賽連抓三隻小鳥，四個五桿長洞都賺到桿數，其中第十洞第二桿從二三八碼外拿三號木桿攻上果嶺，射下老鷹，成為領先關鍵。